«Нельзя опускать руки»: кто заплатит за инвалидность ребенка из-за отвалившейся штукатурки в Подмосковье

Ребенок получил тяжелые увечья и остался инвалидом после того, как на него рухнула отколовшаяся от здания штукатурка в Подмосковье. Трагедия произошла в 2016 году, тогда мальчику было 10 лет. С тех пор семья пытается добиться справедливости.

Следствие по делу длилось семь лет. Виновница установлена и осуждена на пять лет колонии общего режима — это председатель ТСЖ в Наро-Фоминском городском округе Валентина В., которая обязана была следить за ремонтом дома, однако вместо этого, по информации правоохранителей, присваивала себе деньги. Получив повестку в суд, обвиняемая сбежала в Германию.

Несмотря на то, что следствие арестовало имущество женщины на 400 млн рублей, а адвокат семьи требовал компенсацию в 30 млн, потерпевшим присудили всего один миллион. Неясно, кто его будет выплачивать.

По словам юриста Аллы Георгиевой, суд может обязать супруга виновницы выплатить компенсацию.

«Если у нее есть муж и у них есть совместно нажитое имущество, то по закону платить будет он. Либо найдутся родственники виновницы, причем надо доказать, что они вместе вкладывались в какое-то имущество. Это сложно», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Побег женщины, продолжила юрист, не спасет ее от наказания.

«Такое бывает иногда, что люди скрываются, годами где-то бегают. Потом они все равно находятся, их привлекают к ответственности», — добавила Георгиева.

По мнению эксперта, сумма компенсации, присужденная семье пострадавшего, очень маленькая.

«Один миллион рублей — это очень мало по сравнению с теми последствиями, которые сейчас приходится переживать мальчику. Это серьезный вред здоровью. Необходимо обжаловать это решение. Здесь нельзя опускать руки. Люди доходят до Верховного суда и выигрывают. Пока председатель ТСЖ бегает, взять не с кого и нечего. Но то имущество, которое уже имеется, и которое арестовано, может уйти с торгов, и семья пострадавшего тогда сможет получить какие-то деньги», — заключила собеседница издания.

Ранее мы рассказывали, что житель Подмосковья зарезал своего младшего брата.