«Если найти схрон с оружием, то можно нарваться на мину»: военный эксперт предупредил об опасности

Сегодня под пешеходным мостом во Владикавказе обнаружили подозрительное устройство. Прохожие решили, что это может быть самодельная бомба и вызвали правоохранителей. Как сообщают соцсети , по результатам проверки это был обычный фейерверк.

Тем не менее, специалисты утверждают, что случаи «забытых» фейерверков не так часты, а в наше неспокойное время нужно быть внимательными — диверсанты не дремлют.

На глаз определить нельзя

Как говорит ветеран группы «Альфа», военный эксперт Андрей Попов, даже специалист без особого осмотра, а иногда и без экспертизы не сможет определить, что за предмет перед ним.

«Непосвященному человеку тем более трудно понять, фейерверк это, муляж или реальное самодельное взрывное устройство. Некоторые кустарные бомбы действительно камуфлируют под различные вещи, в том числе и под салюты», — отмечает Попов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Андрея, диверсанты могут спрятать взрывчатку в самых разных, на вид безобидных предметах. Вот почему в транспорте просят не трогать забытые сумки и вещи. Именно поэтому если гражданин обнаружит предмет, похожий на самодельное взрывное устройство или фейерверк, нужно немедленно информировать правоохранительные органы.

«Нужно, чтобы прибыли специалисты и квалифицированно определили, есть ли угроза, и приняли необходимые меры», — подчеркивает эксперт.

Случайные находки

Нужно понимать, что человек может просто случайно обнаружить вражеский схрон. Как объясняет Попов, схрон — это тайник с оружием, взрывчаткой, провиантом, средствами связи, возможно, с деньгами и прочими необходимыми вещами, которые используются диверсионной разведгруппой.

Фото: [ Социальные сети ]

«Здесь вообще опасно, ведь схроны также часто минируют специально для того, чтобы ими могли воспользоваться только хозяева. Чтобы безопасно все взять мог только человек, который знает секрет этого схрона», — замечает бывший «альфовец».

Что же касается бомб, то их чаще всего ставят на объекты связи и коммуникации, мосты, туннели, распределители электроэнергии и электрощитки вдоль железнодорожных путей, продолжает Андрей.

«Также украинцы стремятся ставить такое в местах скопления людей, на пути следования важных политических лиц: представителей органов власти, значимых политических лидеров и так далее. Диверсант размышляет, исходя из поставленных задач. Его целью может быть просто создание эффекта для видео- и фотофиксации», — поясняет Попов.

Например, диверсанты не обязательно будут взрывать место, где много людей. Они могут использовать небольшой взрыв и поджог, чтобы образовался столб дыма, который будет виден издалека.

«Некоторые хотят создать нервную, паническую атмосферу в обществе, чтобы попытаться настроить народ против действующей власти. Мол, эта власть не способна защитить население, вот к чему привела политика проведения специальной военной операции», — заключает Андрей.

Ранее боец СВО рассказал о необычной находке на передовой.