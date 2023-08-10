«Полностью несут ответственность»: политолог рассказал о причастности западных стран к атакам БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщал об отраженной попытке атаки беспилотников. Два боевых БПЛА были сбиты системой ПВО на подлете к Москве. Однако провокации продолжаются, ежедневно в инфопространстве можно видеть новости о подлетающих и падающих дронах.

Ранее беспилотные системы были использованы для атак по башням «Москва-Сити», по нежилым зданиям на проспектах Лигачева и Комсомольском и по другим постройкам. Политолог Алексей Ванифатов рассказал, с чем связаны участившиеся прилеты дронов, и как России следует на это отвечать.

Медиаэффект

По мнению эксперта, участившиеся атаки отвлекают внимание от медленно идущего контрнаступления ВСУ.

«Атаки БПЛА на Московский регион им нужны для отвлечения внимания от провалов в наступлении. За время проведения СВО мы привыкли к тому, что Украина закрепляет свои успехи в медиасфере. Сейчас их нет, поэтому приходится «продавать» западным странам прилеты беспилотников в Московский регион», — поделился своим мнением политолог в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Социальные сети ]

На такой же медиаэффект, отметил Ванифатов, рассчитаны и заявления о скором вступлении Украины в НАТО. Собеседник считает эти обещания ложью, призванной отвлечь внимание от неудач украинцев на передовой.

Поддержка извне

Эксперт отметил, что страны Запада открещиваются от поддержки этих атак. Но он не верит, что они были бы возможны без их участия.

«Совершенно понятно, что без поддержки иностранных разведок так далеко вглубь нашей страны эти БПЛА не залетали бы. Западные спецслужбы передают Киеву те данные, которые способствуют террористическим акциям с помощью беспилотников на территории России. Они полностью несут ответственность за эти действия», — подчеркнул Ванифатов.

Фото: [ Социальные сети ]

На то, что западные страны причастны к атакам, указывают и виды вооружений, которые они стали поставлять Украине: истребители F-16, а также опасные кассетные боеприпасы. По мнению Ванифатова, страны Запада, в частности США, готовы идти ва-банк.

Каков ответ?

На атаки беспилотников нужно реагировать ответственно, по мнению собеседника.

«На подобные провокации нам стоит отвечать увеличением средств радиолокационной борьбы, постоянным перемещением средств мобильных ПВО и разработкой все более новых средств обеспечения безопасности», — заявил политолог.

Также эксперт выразил мнение, что введение программ по беспилотным системам в школах и вузах будет весьма полезным.

«В скором времени в наших школах и вузах начнут изучать БПЛА. Я бы обратил внимание на необходимость в таком курсе уделить большое внимание противодействию беспилотникам. А еще возможно уже сейчас привлекать студентов участвовать в мониторинге нашего неба для его защиты. В дополнение к силам ПВО и спецслужбам можно создать специальные отряды, которые будут отстреливать беспилотники», — предложил Ванифатов.

Ранее мы рассказывали, чем опасно оружие, которое США поставляют Украине.