«Положение резко ухудшилось»: жители Оренбуржья рассказали, как спасаются от затопления

На Урале сохраняется тяжелая обстановка в связи с паводком и прорывом дамбы. В Орске из берегов вышла еще одна река – Елшанка. В Оренбурге уровень воды приближается к критическому, мэр города предупредил о «беспрецедентном наводнении», которое ожидается в ближайшие трое суток.

Местные жители рассказали «Подмосковье сегодня», с чем им приходится сталкиваться.

Монументальное зрелище

Многие думали, что беда обойдет стороной, но сейчас речь идет об эвакуации даже из областной столицы.

«Еще 3 апреля все было нормально. Мы гуляли по набережной и смотрели на ледоход на Урале. Это было монументальное и впечатляющее зрелище! А уже через несколько дней ситуация вышла из-под контроля», – поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» житель Оренбурга Максим Л.

При этом пожилые люди до последнего отказывались от эвакуации, не желая покидать свои дома. О возможных последствиях многие из них не задумывались.

«В воскресенье после 23.00 маму наконец эвакуировали из Орска. Она до последнего сопротивлялась. Я ей пыталась объяснить, что героизм здесь не нужен. Но она была твердо настроена стойко перенести отсутствие света, газа и всего прочего! Говорила, что обойдется даже без телевизора. Будет при свечах читать газеты и разгадывать свои кроссворды», – рассказала Татьяна М. из Оренбурга.

Она добавила, что подруга и ровесница ее мамы тоже стояла на своем, но испугалась, когда отключили коммуникации.

«И сразу у нее из-за испуга отказала нога. Она позвонила своим детям, умоляла помочь. Пришлось подключить МЧС, чтобы ее спасти», – вздыхает женщина.

Фото: [ Фото: t.me/vnkozupitsa ]

Взлетели цены на воду

По данным на утро 8 апреля, уже в Оренбурге уровень воды в Урале вырос до 872 см (опасной считается отметка в 930 см). Сегодня начало затапливать пригород, это уже коснулось более полутора тысяч домов.

Полки в магазинах начали пустеть. Не хватает бутилированной воды и хлеба.

«Сметают все. Цены сильно за эти дни повысились», – продолжает Максим из Оренбурга.

Он объясняет, что люди боятся пить из крана, так как погибло много животных, многие опасаются кишечных инфекций.

Такого не было давно

«А ведь еще пару дней назад спокойно ездили в гости в район Тракторные прицепы, который находится на высоком месте. Объезжали. Но потом как-то очень резко ухудшилось положение», – добавляет мужчина.

Пик бедствия, по мнению властей, придется на 10 апреля, а отступит вода не раньше 20-го.

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров… Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная», — цитируют в СМИ мэра Оренбурга Сергея Салмина.

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