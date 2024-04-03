Семь лет назад в Питере взорвали метро: что изменилось с тех пор

Сегодня исполнилось ровно семь лет с тех пор, как Санкт-Петербург потрясла настоящая трагедия. В метрополитене взорвали поезд, погибло 16 человек, еще 103 были ранены.

После атаки на подмосковный «Крокус» многие снова задумываются о безопасности, в том числе о том, насколько защищены пассажиры подземки.

Личное горе

Взрыв в поезде произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Взрывное устройство привел в действие смертник, который тоже погиб. За причастность к теракту к уголовной ответственности привлекли 11 человек.

Горожане вспоминают, что Питер в те дни по-настоящему сплотился. Люди собирали помощь пострадавшим, шли в больницы, хоронили погибших, поддерживали семьи.

«Накануне теракта моя дочь проезжала через эту станцию метро. До сих пор с ужасом вспоминаю этот день. Для нас, жителей Санкт-Петербурга, теракт перевернул все. Да, до этого уже был взрыв в поезде «Невский экспресс», а позже террористы взорвали самолет над Синаем, в котором тоже летели наши земляки, но все же это немного другое. А тут буквально в центре города взорвали поезд. В нем мог оказаться каждый, поэтому все воспринимали случившееся как личное горе», – рассказал нашему корреспонденту депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Он отмечает, что после недавнего теракта в Красногорске тема общественной безопасности снова стала актуальной.

«Все вновь, как и семь лет назад, обращают внимание на подозрительных прохожих, на забытые вещи», – говорит наш собеседник.

Кого проверять?

К сожалению, на сто процентов защититься от терроризма невозможно ни в одной стране мира. Об этом говорит генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, который долго жил и работал в Санкт-Петербурге.

«Если тщательно досматривать каждого пассажира, да еще в час пик, то метро в мегаполисе будет просто парализовано. Поэтому идет выборка наиболее подозрительных граждан. Такие методы, кстати, используются и в Израиле, постоянно страдающем от террористических атак», – рассказал Комиссаров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт уверен, что важно не только расследовать теракты, но и работать на опережение, особое внимание уделяя разведке.

«Надо заранее собирать максимум информации и отрабатывать ее. Это со стороны может показаться, что ничего не происходит. Но ведь несостоявшийся теракт, о котором никто не узнал, это лучшее, что может произойти», – говорит генерал-майор.

Ранее мы рассказывали, что грозит пособникам террористов «Крокуса».