Трагедия в коллекторе Неглинки — очередное напоминание экстремалам: леденящие душу истории спасения туристов

Новости о трагедии в коллекторе Москвы, где во время экскурсии с диггером погибли восемь человек, взбудоражили общественность. Чрезвычайные происшествия в коллекторах, а также в пещерах и подземных катакомбах происходят во всем мире. Вспомним самые резонансные из них.

К сожалению, некоторых заядлых экстремалов в погоне за адреналином не останавливают даже такие истории.

Детей спасали в коконах

В июле 2018 года состоялась беспрецедентная операция по спасению 12 детей из затопленной пещеры на севере Таиланда. Юные спортсмены вместе с тренером отправились в подземную пещеру и не смогли выбраться оттуда из-за наводнения.

Спасательный отряд состоял из спецназовцев-дайверов ВМС Таиланда. В общей сложности в операции участвовали 10 тыс. человек, включая две тыс. военнослужащих, 200 дайверов и представителей 100 правительственных организаций.

На десятый день поисков пропавших нашли. К этому моменту они были живы только благодаря пресной воде, конденсировавшейся на стенах пещеры. Наверх детей перемещали в специальных коконах, каждого эвакуированного сопровождали по два спасателя. В самом узком месте тем приходилось снимать с себя кислородные баллоны.

По мотивам трагических событий в 2022 году вышел в свет фильм «Тринадцать жизней» оскароносного режиссера Рона Ховарда.

Фото: [ Социальные сети ]

Заблудился сам инструктор

Прошлым летом группа туристов не вышла из глубокой шахты «Ход конем» на Чатыр-Даге в Крыму. Сотрудники МЧС выяснили, что женщина 1976 года рождения не рассчитала силы. Ее нашли на глубине 75 метров. Пострадавшую обернули специальным спасательным одеялом и дали горячее питье.

А в декабре 2020 года в Сьяновских каменоломнях в Подмосковье пропала группа из 10 спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, включая восемь детей 9-12 лет. По данным СМИ, сам инструктор тоже заблудился, но пошел искать выход и в итоге потерял остальных.

Спустя полтора часа после начала поисков группу оперативно обнаружили. Никто из участников не пострадал. Как рассказал глава Домодедовского округа Александр Двойных, подобные случаи в Сьянах —не редкость, так как старинные пещеры имеют сильно разветвленную систему проходов, самую крупную в Московской области и пятую по величине в России.

После того инцидента было решено больше не рисковать жизнями людей. Официально этот туристический маршрут сегодня не работает. Но неофициально туда и сейчас может отправиться любой. Видимо, чужие грабли мало кого учат.

«Место очень популярное, народу ходит много, несмотря ни на что. Хотя во многих залах своды хрупкие и возможность обвала высока», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о своих впечатлениях от пещер москвич Дмитрий Смирнов.

Фото: [ Социальные сети ]

Долой полумеры

Любители стараются обезопасить себя в таких экстремальных походах и делятся опытом с другими. Для прогулки по пещерам некоторые советуют взять с собой моток толстой веревки и привязать ко входу в пещеры, идти по ней. Однако бывалые туристы такой способ не приемлют.

«Попытки пройти с «нитью Ариадны» могут закончиться тем, что Вам ее обрежет первый же споткнувшийся об нее «абориген», и тогда трындец — считай, заблудились. Если все-таки решили сходить, то обязательно на входе записаться нужно, кто, во сколько и каким составом зашел, и во сколько планируют выйти», — посоветовал любитель экстремального туризма Олег В.

Карты, фонари, батарейки, теплая одежда, еда и вода — все это советуют брать с собой в походы профи. Но даже этого недостаточно. Нужен опытный проводник, а главное — необходимо предупредить родных и близких, когда стоит переживать и начинать поиски.

Впрочем, депутаты полумеры и неофициальные вылазки категорически не одобряют. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после новостей о смертях диггеров в Москве призвал не журить, а сажать тех, кто проникает на подземные объекты и системы городской инфраструктуры без разрешения.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за проход на охраняемые объекты.

Ранее выяснилось, какое наказание ждет организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы.