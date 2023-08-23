«Светит реальный срок»: какое наказание ждет организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Организаторы незаконной экскурсии диггеров по коллекторам Москвы не признали вину в оказании услуг, из-за которых погибли восемь человек. Об этом сообщила прокуратуры Москвы.

Российский юрист Алла Георгиева считает, что уголовного наказания фигурантам дела избежать не удастся.

«Экскурсия была незаконной, меры безопасности не соблюдались, у проводников не было квалифицированной подготовки, разрешения на проведение таких мероприятий от служб безопасности не было, не учитывались погодные условия, несколько погибших. Все говорит о том, что организаторам светит реальный срок тюремного заключения», — рассказала Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что заключение под стражу в большинстве случаев говорит об основаниях для обвинительного приговора. А вылет одного из подозреваемых по делу за границу не спасет его от ответственности.

«Уголовный кодекс не относит непризнание вины к отягчающим обстоятельствам. А вот к смягчающим можно было бы отнести явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, действия, направленные на заглаживание вреда», — пояснила собеседница издания.

Юрист добавила, что с учетом всех обстоятельств дела и поведения обвиняемых, их наказание точно не будет минимальным.

«Статья 238 УК РФ, если есть смерти двух и более лиц, подразумевает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наиболее вероятно, что организаторов ждет второй вариант», — уточнила Георгиева.

Ранее мы писали о жалобах на онлайн-сервисы, которые продали диггерам смертельную экскурсию.