Алкоголизм и развод: с какими проблемами могут столкнуться солдаты СВО, вернувшись с фронта

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться ветеранам всех военных конфликтов, членам их семей и окружающим, когда военнослужащие массово возвращаются домой.

Ученые НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева провели исследование, которое показало, что участники боевых действий с вероятностью от 3 до 11% получают ПТСР. Если же военный был ранен, риск столкнуться с психологическими проблемами увеличивается до 17%.

Эксперты обсудили юридические вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи участникам СВО, а также предположили, какие проблемы могут возникнуть у солдат, которые вернулись с фронта.

Боевая психологическая травма

«Анализируя опыт демобилизации в Советском Союзе, мы увидели, что многие вернувшиеся часто умирали в одиночестве, не могли найти своих близких и фактически погибали от заброшенности. Чувство заботы, то, что о тебе помнят — крайне важная ниточка, которая связывает с реальной жизнью участника СВО», — подчеркивает в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева.

Она напомнила, что сегодня медики выделяют три основных клинических варианта ПТСР: тревожно-эксплозивный, диссоциативный и апатический. В первом варианте человек неспокоен, проявляет агрессию. При диссоциативном варианте он, скорее, растерян. В третьем случае может думать о том, что лучше бы вообще не возвращался с фронта. Это самая опасная ситуация, которая в редких случаях может закончиться суицидом, подчеркнула Юмашева. Другие последствия: расстройство адаптации, уход в алкогольную и наркотическую зависимость, жестокость и много-много фантомной боли.

В мультике в главной роли

Случаи смерти солдат в одиночестве после возвращения с фронта фиксировались не только после Великой Отечественной, но и после Афганской и Чеченской кампаний.

«Я просыпался каждую ночь и тупо смотрел в потолок, а там как будто бы мультик показывали со мной в главной роли», — рассказывает нам ветеран второй Чеченской войны Иван Соколов, который попал на нее по контракту в неполные 20 лет и отслужил там срочником.

Солдат отмечает, что прошло несколько лет, прежде чем он смог снова привыкнуть к мирной жизни. В 2014 году Иван поехал добровольцем в Донбасс.

«Как ни странно, но именно на спецоперации я чувствую себя спокойнее всего — завтра бой, а мне хоть бы что. Возможно, потому, что тут я ощущаю себя нужным», — делает неожиданный вывод мужчина.

Иван также отмечает, что многие участники СВО по возвращении домой сталкиваются с тем, что их семьи находятся на грани распада, хотя финансовых или бытовых проблем вроде бы нет.

Семья на грани

Да, еще одна категория в группе риска ПТСР — жены военнослужащих.

«Отъезд мужа в зону СВО — это уже потеря, связанная с тревогой. На супругу, помимо всего прочего, ложатся еще и все домашние обязанности, которые раньше выполнял муж. Поэтому очень важна вовремя начатая профилактическая работа с женщинами. Им надо дать понять, что уходил на СВО один человек, а прийти может совсем другой», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» инок Киприан, руководитель Научно-практического и образовательного Центра душепопечения и реабилитации, психологического и психического здоровья в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

С этим, по словам Киприана, связано и увеличивающееся количество разводов ветеранов боевых действий. Тот же Иван Соколов расстался с женой в 2014. Солдат утверждает, что они стали буквально разными людьми: между супругами не осталось никаких точек соприкосновения, не считая общего ребенка.

Помощь другу

Еще полгода назад главам регионам РФ предписали создать отдельные подразделения в службах занятости, которые будут специализироваться конкретно на участниках СВО. Также ветеранов спецоперации планируется привлекать к общественной деятельности, связанной с патриотическим воспитанием школьников, защитой исторической памяти и «укреплением в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Стараемся обеспечить комплексное сопровождение участников СВО, каждого ветерана и каждого члена его семьи, когда им необходима наша помощь. И это не только содействие в организации медицинской и паллиативной, но и психологической помощи. Особенно их волнуют меры социальной поддержки. Возможность их положительного решения», — рассказывает нам Оксана Василькова, советник департамента правового сопровождения фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Главная задача гражданского общества, как резюмировали участники форума, «создать условия, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей».

«Предлагаем при добровольном согласии вернувшихся с фронта организовать проект «Ежедневный звонок». Это когда сотрудники колл-центра, специалисты-психологи или волонтеры звонят и интересуются: «Как вы себя чувствуете, устроились ли вы на работу, чем вам помочь, в чем трудности?» — поясняет Инга Юмашева.

Инок Киприан вдобавок добавляет, что для преодоления последствий ПТСР ветеранам СВО нужны будут не только психологи и социальные работники, но еще и священники.

Ранее глава Красногорска рассказал о поддержке семей участников СВО.