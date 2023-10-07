Бабушка делает селфи с террористом: в Израиле хаос, местные не знают, что делать

Утром 7 октября палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля, сообщалось о пяти тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает израильская газета Haaretz. Сами граждане не понимают, что делать. Все началось абсолютно внезапно.

«Хотят освободить оккупированные территории»

«Творится что попало. Абсолютный хаос. В 12:50 премьер сообщил, что у нас война. И все. Где он был пять часов, мы не знаем. Журналисты сами сообщали армии, где находятся террористы. Люди дозванивались на телевидение, так как полиция не отвечала», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Наталья, проживающая в Тель-Авиве более двадцати лет.

Она врач по профессии. Говорит, что за эти годы бывало разное: террористические акты, усиления конфронтации, проверки безопасности. Все же знают, в каком положении находится Израиль по отношению к соседним арабским территориям, но такое ощущение ужаса и безнадежности Наталья испытывает впервые.

«Комендантского часа пока нет. Нам ничего не говорят. Мы не знаем, что делать. Просто террористы проникли и начали обстрелы в нескольких населенных пунктах на юге страны. Я не знаю, что они хотят. Просто войну. Говорят, что их цель — освобождение оккупированных Израилем территорий. Это написано на их плакатах, которые они выкладывают. Израильская армия только час, как начала им отвечать», — добавила наша собеседница.

Фото: [ MOHAMMED SABER/EPA/TASS ]

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Не до праздника

Наталья отметила, что все новости сама узнает из ТГ-каналов, которым доверяет. Еще местные обмениваются со знакомыми роликами, на которых тоже демонстрируются какие-то ужасы, расстрелы, захваты заложников. Израильской бабушке боец «Хамаса» дал автомат и сделал со старушкой селфи. Наталья не знает, верить ли всему этому или нет.

«У нас еще и праздник сегодня. Теперь уже не до него», — добавила она.

Израильтяне вечером 6 октября действительно начали отмечать сразу два праздника — Шмини Ацерет (Восьмой день — праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы), которые следуют за длившимся неделю Суккотом и завершают так называемую череду осенних еврейских праздников.

Сообщается, что власти Израиля открыли стрелковые комплексы, где хранится оружие, чтобы гражданское население могло забрать его и обеспечить собственную безопасность.

«Такое впервые. Я просто в шоке. Мы все в шоке», — повторила наша собеседница.

Точное число пленных, убитых и раненых пока неизвестно. На данный момент речь может идти о 150+ жертвах, более 500 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что ливанская «Хезболла» готова открыть второй фронт по Израилю.