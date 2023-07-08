«Богоматерь предложила мне обмен»: мать погибшего на СВО разведчика рассказала о странных снах, которые ее преследуют

Разведчик Ярослав Пономаренко из Новосибирской области погиб на спецоперации в свои 24 года. С тех пор его мать, Инну Зайцеву, преследуют странные сны. По словам женщины, сын смотрит сверху за своими родными и предупреждает об опасности.

Как рассказывает нашему корреспонденту Инна Ивановна, Ярослав снился ей маленьким, лет 10-ти, а ближе ко дню гибели он пришел во сне к матери и сел на край кровати.

Во сне я поняла, что все повторилось бы снова

«Смотрит и улыбается, а я ему говорю: «Сынок, ты вернулся, родной?» и тяну к нему руки. А он нагнулся, поцеловал меня в щеку и стал уходить. Я зову его, а он только смотрит на меня и улыбается. Тот поцелуй я чувствовала, как наяву: тепло его губ и запах любимой кожи», — говорит Зайцева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ярослав погиб 9-го марта от вражеской пули, разорвавшей ему грудь. А 13-го его мама, еще не зная об этом, поехала в храм, поставить свечку за здравие.

«Я поставила, а она тухнет! Раза три зажигала. А уже надо было за упокой», — удивляется Инна.

На днях нашей собеседнице сын снился в вагоне поезда с другими российскими солдатами. Лица остальных Инна не помнит, но она вновь во сне смогла обнять Ярослава, почувствовать его тело и запах.

«Он обросший, хотя всегда коротко стригся. Я во сне понимаю, что мне предлагают вернуть время немного назад, когда сын был жив. Но тут же стало сильно больно в груди, я согнулась, отпустила Ярика, и он с ребятами выходит из вагона. Я кричу ему в след: «Сынок! Ярик, вернись!». И понимаю во сне, что если вернуть время, то все повторится снова», — вздыхает Зайцева.

Фото: [ из личного архива Инны Зайцевой ]

Сын защищает семью своими крыльями

Наша собеседница верит в то, что ее сын живой и смотрит на происходящее сверху. В другом сне Инна видела Матерь Божию в обличии очень красивой девушки, и спрашивала у нее с надрывом: «Почему мой сын? Сейчас? Только жить начал, и дочь скоро появится».

«А она мне говорит: «Возможен обмен». И я вижу красивого, в костюме, Ярослава с одной стороны, и моего младшего сына Влада — с другой. И я понимаю, что она предлагает, и что нет, я не могу, ведь обоих очень сильно люблю», — сокрушается женщина, вспоминая то видение.

В том сне у Ярослава из-за спины открылись большие белые крылья, он стоял в комнате над своей маленькой дочерью и прикрывал ее. По словам Инны, ее сын приходит и иногда предупреждает об опасности, но о чем конкретно, неясно.

«Я часто на машине за рулем. Когда я сидела у гроба сына, мне показалось, что я уснула на минуту и увидела, как я умру. Разобьюсь на машине. И это было, как наяву. Я не сумасшедшая, но не знаю, кто или что мне это показало», — рассказывает Инна.

Женщина не верит в случайности. На новогодние праздники в 2022 году ночью в гостиной она услышала грохот, вышла из спальни посмотреть и увидела на полу фото Ярослава. Оно упало со стены. Стекло осталось целым, а рамка разбилась. Все остальные фотографии висели на месте.

А вскоре началась спецоперация, и сын Инны погиб.

О том, как разведчик Ярослав Пономаренко служил Родине, читайте здесь.