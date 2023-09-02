«Будут стремиться к забвению»: эксперт объяснил, почему люди вскоре забудут имя Пригожина и его ЧВК

Публика не устает гадать, что станет с ЧВК «Вагнер» после гибели ее лидеров. Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин летели в одном самолете. Вместе с экспертами мы разобрались о роли каждого из них, и узнали, что ждет «оркестрантов».

Политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак уверен — именно Уткин был главной фигурой компании, это тот, кому и принадлежит настоящая заслуга всех удач и неудач «Вагнера». И именно его позывным назвали ЧВК.

Сохранить имидж государства

«Уткин сделал эту структуру такой, какой мы ее знаем, тогда Пригожин был просто интендантом — это снабженец и лоббист. Евгений лишь активно фотографировался на фоне военных декораций, а настоящим профессионалом был Дмитрий», — отмечает Синельников-Оришак в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же говорить не про конкретную ЧВК, а вообще о сути таких формирований, то они нужны, чтобы действовать там, где государству появляться неудобно. Михаил напоминает, что «ЧВК» наблюдались на всем протяжении истории в разных форматах. Причем иногда достигали невиданного могущества и подминали под себя государство.

«Например, мы можем вспомнить армию Ост-Индской компании и опиумные войны, когда частная корпорация защищала бизнес и вовлекала туда Великобританию. В истории эти условные «ЧВК» уходили в тень и появлялись снова. И в этом формате, в котором они сейчас существуют, они возникли, чтобы сохранить имидж страны», — размышляет политолог.

Как сказал наш собеседник, несмотря на кажущуюся дороговизну содержания армии наемников, этот вариант обходится государству дешевле, нежели профессиональная армия. ЧВК применяют для решения каких-то коротких задач.

Фото: [ Социальные сети ]

Постепенно забудется

По мнению Михаила, за каждой хорошей ЧВК в любой стране мира обязательно стоят, как минимум, спецслужбы. А иногда еще и армия, и весь военно-промышленный комплекс. Именно поэтому сами ЧВК как организации останутся, другой вопрос — как это будет называться, продолжает публицист.

«Сейчас много говорится о «наследии» Пригожина, его «империи». Но если из этой империи убрать государственные контракты, то от нее останется очень мало. Все это величие быстро сойдет на нет, и останется только один нематериальный, но крупный актив, — это бренд «Вагнер», — подчеркивает Синельников-Оришак.

Эксперт замечает, что любой бренд создан для того, чтобы создавать определенные представления и эмоции, навевать ассоциации. При этом у просвещенных людей само имя Вагнера связано не столько с филармонией и «Полетом валькирий», сколько с его книгами. Известно, что композитор был националистом. Некоторые произведение запрещены на территории РФ как экстремистские.

«Как бренд «Вагнер» получает не самые лучшие ассоциации. Я думаю, что в Российской Федерации он вообще не должен звучать и популяризироваться именно как проект. Вероятно, название ЧВК будет потихоньку стремиться к забвению, как и фамилия Пригожина. Слишком уж нехорошие воспоминания они будут вызывать у действующей власти», — предполагает Михаил.

Ранее мы рассказывали о главных кандидатурах на место Уткина или Пригожина.