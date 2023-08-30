Айсман, Борода или Седой: кто возглавит ЧВК «Вагнер» после смерти Пригожина

Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина на борту частного самолета стала шоком для россиян, а особенно для бойцов военной компании. Их главные лидеры находились вместе и погибли в один день. И встал вопрос: кто займет место у руля ЧВК?

По словам «оркестранта» Никиты Костина (имя изменено), командование рассматривает несколько кандидатур.

«Одним из главных кандидатов стал боец с позывным Айсман — имен и фамилий друг друга мы все равно не знаем. Он командовал пятым штурмовым отрядом. Раньше служил в Сирии, а недавно ему оторвало руку и ногу, и ему поставили протезы», — отмечает Костин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам «вагнеровца», в чатах ЧВК говорили, что есть еще два кандидата — солдаты с позывными Борода и Седой. Но в последнее время все же вперед вышла личность Айсмана, который ранее был известен как Китаец и теперь тоже мог сменить позывной.

«Я просто не знаю, каким боком могут выбрать Айсмана, ведь там есть еще старшие помимо него. Он не находился у самой верхушки ЧВК. Он всего лишь был старшим групп своего штурмового отряда. Словом, командование еще не определилось», — размышляет боец.

Как говорит Никита, сейчас в сети много фейковой информации: якобы командование на себя уже взял Антон Елизаров с позывным Лотос, руководивший наступлением на Соледар и Артемовск.

«Я не исключаю, что это все постановка, и что Пригожин спокойно объявится через пару месяцев. Не зря наши командиры запрещают нам устраивать памятные акции и автопробеги», — добавляет Костин.

Ранее мы писали, как боец СВО попал в плен во время боев за Авдеевку.