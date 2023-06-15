«Был духовным учителем в прошлых жизнях»: раскрыты особые качества одного из сильнейших участников «Битвы экстрасенсов»

В нашем материале мы расскажем, какими особенными качествами обладает знаменитость. А также приоткроем завесу тайны касательно его личной жизни.

Фото: [ Социальные сети ]

«Эмпат высшей пробы»

Психолог рассказала, что в английском языке есть термин «psychic», что может переводиться, как медиум, экстрасенс.

«Матвеева действительно можно назвать «psychic», потому что у него потрясающая эмпатия, чувствительность к психике людей. Он эмпат высшей пробы», — заявила Метальникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С имеющимися у Матвеева способностями, отметила собеседница издания, удивительно, что он стал медийной личностью.

«Настолько тонко чувствует людей. Сложно с такой психикой справляться со всем этим. Человек был духовным учителем в прошлых жизнях. Конструкция его психики очень устойчивая и целеустремленная. Также есть хорошие стабилизирующие факторы. Но и не без артистизма, желания покрасоваться и собрать энергию людей не обошлось», – пояснила эксперт.

Метальникова подчеркнула, что неизвестно, насколько Дмитрий владеет своими качествами и может трансформировать их.

«У него хорошие способности к достижению целей, но внутри у него очень много противоречий в самоощущении себя. Самокритика и самоедство, возможно, присутствуют и до сих пор. Это, можно сказать, жизнь на вулкане. Вероятно, работает даже во сне. В какой-то степени он трансформатор, имеющий инстинкт оппозиционера», — добавила Метальникова.

Фото: [ Социальные сети ]

Колебания и импульсы

Известному певцу SHAMAN, например, по словам психолога, в своей стране максимально комфортно и органично, так как он знает, что делает, и живет в гармонии. Но у Дмитрия – не так.

«Ему трудно было бы выступать за наших. Он смотрит на это со скептицизмом. Это обусловлено его психическими структурами. Дмитрий достаточно осторожный и небыстрый, в нем много внутренних сомнений, колебаний и импульсов, тянущих в разные стороны», — подчеркнула эксперт.

Медленность – важная черта Матвеева. Психолог уверена, что Дмитрию необходимо учиться работать в потоке времени и не впадать в разбалансированное психоэмоциональное состояние.

«Ему нужно двигаться в темпе, планомерно, не затуманивать себе мозг фантазиями и мечтами. Нужно говорить о будущем, строить будущее во всем, что только возможно. Он подключается к энергетическим потокам через слова, проговаривание, работу с голосом. Все это влияет на его долгосрочные планы», – поделилась психолог.

Фото: [ Социальные сети ]

Дама сердца будет постарше

Собеседница отметила, что планы Матвеева на жизнь достаточно материальные. Эзотерику очень важно воплощать их в жизнь.

«Работать через слова ему комфортно и легко. Особняк на Мальдивах для него мелочь. Ему нужно создавать что-то большое, для народа, для общества», – пояснила Метальникова.

Дмитрию, как заявила психолог, необходимо работать со здоровьем, чтобы идти по пути самореализации.

«Важно чиститься против сглазов, порчи. То есть практиковать целительство и ментальное, и эмоциональное по отношению к самому себе», – посоветовала эксперт.

В личной жизни экстрасенса, по словам собеседницы, все тоже размеренно. Метальникова уверена, что партнерша Дмитрия будет старше его.

«Они будут эффектные. Его привлекают львицы сценического типа. Огненные и темпераментные, с личной драмой и сложным характером», – подытожила психолог.

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