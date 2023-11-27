«Были уверены, что Сережа весь огонь возьмет на себя»: контрактники отказались вернуться на СВО после гибели командира

Продолжаем наш цикл материалов о героях СВО, отдавших свои жизни за Родину. Сегодня мы расскажем об офицере из Свердловской области Сергее Лызлове.

Такого командира, как он, солдаты вспоминают всю жизнь. Боец до последнего прикрывал своих подчиненных, а после его гибели трое написали заявление на увольнение — без твердого плеча Лызлова на передовой они оставаться не смогли.

О том, каким рос Сергей, нашему изданию рассказала мама бойца Светлана Сергеевна.

Слезы радости

Сергей Лызлов родился 8 августа 1996 года в городе Богданович. Как призналась Светлана, она даже заплакала, когда у нее появился сын.

«Девочки-работники роддома спросили меня, почему я плачу, а я сказала: «От радости». Сережа рос здоровым, умным и красивым мальчиком. Я с детства мечтала, чтобы он стал настоящим мужчиной», — поделилась Светлана Миронова с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщина воспитывала сына одна. Когда Сереже исполнилось три года, появился отчим, с которым у мальчика установились отличные отношения. Лызлов очень любил ездить в гости к своей прабабушке в село Кунарское, где его позже и похоронили. Шустрый мальчишка всегда хотел приносить пользу.

«Когда сыну было пять лет, дальнобойщики приехали с арбузами. Как это часто было в 90-х, они соглашались менять арбузы на картошку. Сережа увидел это, катаясь на велосипеде. Он вернулся домой, оставил велосипед возле крыльца, а сам молча пошел в огород. Бабушка заподозрила что-то неладное, пошла посмотреть, а пятилетний правнук уже сам накопал ведро картошки», — вспомнила показательный случай Светлана.

Фото: [ из личного архива Светланы Мироновой ]

На уговоры просто купить арбуз Сережа не поддался, ведь по сути арбуз ему был не нужен, продолжила наша собеседница. Дошкольника впечатлял сам факт того, что он мог бесплатно накопать и получить что-то взамен. В итоге с помощью бабушки накопали еще, и обмен благополучно произошел.

«Сережа был очень доволен, что мама приедет, а он такую операцию провернул! Проблем с сыном у меня не было: когда в третьем классе мы переехали в поселок Рефтинский, Сережа пошел в новую школу. Отношения с ребятами складывались хорошо, сын стал лидером в классе, везде участвовал. А мне помогал по дому — мог помыть посуду и полы, постирать свои носки и трусы, пропылесосить», — перечисляет Миронова.

Выбор на всю жизнь

Как у многих подростков, в седьмом классе у парня начались проблемы. Больше всего маму расстраивало, что сын закурил. Светлана призналась, что ругалась с ним, пыталась рассказать о вреде для здоровья. Но на тот момент мамины доводы не тронули сердце взрослеющего парня.

В восьмом классе Лызлов решил поступать в екатеринбургский кадетский корпус «Лицей милиции» и стать военным. Тогда мама подумала, что это слишком громкие слова для 13-летнего парня, но он сдержал обещание, стал старшиной курса. На первом курсе, глядя на старших ребят, юноша плотно занялся спортом и сам решил бросить курить.

«Для меня он всегда будет ребенком и в то же время настоящим мужчиной и офицером ВДВ, оставшимся верным своим принципам. Прожив такую короткую жизнь — 25 лет — Сережа оставил только хорошие воспоминания, он получил все кадетские степени и множество спортивных грамот», — заметила наша собеседница.

После окончания «кадетки» парень поступил в Санкт-Петербург в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Как раз тогда, в 2014 году, у парня родилась сестра. Парень помогал маме с младенцем, пока не уехал учиться.

«В Питере сын тоже отлично учился и проявлял себя, у него целая подушечка медалей и стопка дипломов. На четвертом курсе Сережа женился на девушке, которая училась с ним в кадетском корпусе в Екатеринбурге. Потом она пошла учиться на следователя прокуратуры. Сноха забеременела, и в начале пятого курса, 30 сентября 2018 года у меня появилась внучка Алиса», — подчеркнула Светлана.

Фото: [ из личного архива Светланы Мироновой ]

Горой за своих

Тем временем Сергей мечтал оказаться в ВДВ в Рязани, и вскоре он попал в 137-ой парашютно-десантный полк. Радости у него не было предела. Через год после службы в Рязани военному присвоили внеочередное звание «старший лейтенант».

«Все сослуживцы отметили, что мой сын был перспективным, в дальнейшем они видели его генералом. Ребята мне говорили, что благодаря ему они остались живы. После его гибели трое человек уволились, когда были в отпуске: они были уверены, что Сережа их не подставит, что в случае чего он весь огонь, весь удар возьмет на себя», — с гордостью сказала мать бойца.

С первого дня СВО Сергей Лызлов был на передовой. Офицер, у которого за плечами не было боевого опыта, собрался и повел людей за собой. Он умел потушить страх в глазах солдат, рассудительно действовать в опасных ситуациях. За это его и ценили.

На спецоперации Лызлов постоянно получал повышение: в апреле стал капитаном, а в начале июля – командиром 3-ей самоходно-артиллерийской батареи. Однако долго на этой должности ему послужить не удалось: мужчина погиб 18 июля 2022 года. Он подорвался на мине.

После торжественных похорон Светлана передала парадную форму сына в музей кадетского корпуса Екатеринбурга, там же висит памятная доска в честь героя. Сергей Лызлов стал кавалером ордена Мужества посмертно.

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