Cartier, сигареты, шкуры питонов: таможенники рассказали о самых крупных партиях контрабанды в подмосковных аэропортах

Тяжелый люкс и брендовые новинки, рога и копыта, а также шкуры, камни, часы и, разумеется, «белый порошок» становятся добычей охотников за контрабандой, которые работают в воздушных гаванях столичного региона. За последний год каких только диковин они ни выудили из чемоданов, сумок, рюкзаков и даже клатчей авиапассажиров. По данным ГУ МВД России по Московской области, в аэропортах за последние 12 месяцев задержаны более 40 контрабандистов, у каждого из которых «багаж» стоил более миллиона рублей.

ЧЕТЫРЕ БРАСЛЕТА «ДЛЯ СЕБЯ»

Авантюристы зачастую надеются на авось. На этой неделе огромный резонанс вызвал случай в Шереметьево. Здесь таможенники пресекли контрабанду браслетов Cartier на сумму 4 миллиона рублей.

«Инспекторы остановили 31-летнюю гражданку России, прибывшую из Дубая, на „зеленом“ коридоре и обнаружили у нее в ручной клади незадекларированные четыре браслета Cartier в фирменных упаковках. Женщина сообщила, что приобрела их для себя», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Такие товары относятся к стратегически важным, поэтому в прокуратуре на сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Россиянку могут посадить на семь лет.

ПОЛОЖИТЬ «В СТОЛ»

Вообще, таможенникам Шереметьева скучать не приходится. Работа постоянно подбрасывает им сюрпризы. Вот, например, июньский «улов»: в кофейных столиках, которые должны были отправиться в Канаду и Великобританию, обнаружилисьтайники с 16 тысячами сигарет.

Специалистам пришлось разобрать все мебельные панели, внутри которых нашлись 800 пачек сигарет производства Белоруссии. Впрочем, в пресс-службе аэропорта отметили, что этот способ не новый. Еще в советское время в ножках мебели пытались провозить валюту.

«Лица, которые создавали тайники, проделали большую работу — по сути на этапе фабричного производства. Однако таможенные инспекторы имеют большой опыт и квалификацию, на досмотровой технике мы видим все», — добавили в пресс-службе.

ШКУРА НА ВЕС ЗОЛОТА

Таможенники из Домодедово вспоминают случай, когда им попался, пожалуй, самый экзотический на их памяти товар — 190 шкур редкого вида питонов стоимостью более 1,6 млн рублей.

«103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий длиной от 180 до 210 см — была обнаружена в ручной клади пассажирки рейса Дубай-Москва. Спустя два дня был задержан пассажир рейса Доха-Москва, перевозивший в багаже 87 аналогичных шкур питона длиной от 140 до 445 см.», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Эти случаи оказались звеньями одной цепи. Экспертиза установила, что шкуры рептилий являются готовыми кожевенными полуфабрикатами — выделанными и окрашенными шкурами питона сетчатого. А ведь он включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)!

Оба пассажира говорили, что реальной цены шкур не знают. По их словам, отрезы кожи они перевозили по просьбе друзей. Так или иначе, их злой умысел доказан не был. В итоге вместо уголовного дела возбудили два административных: «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию».

Справка:

Контрабандой признаются незаконные действия по перемещению товара, объектов интеллектуальной собственности и денежных средств через границу между государствами. По действующему законодательству РФ за такие преступления предусмотрена административная и уголовная ответственность. Вопрос применения той или иной санкции зависит от вида перевозимого груза, его стоимости или суммы перемещаемых денежных средств. Особо выделяют предметы и вещества, находящиеся под контролем государства (алкоголь, оружие, наркотики, культурные ценности). За их контрабанду можно получить реальный срок заключения.

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