Чем накормить вегана: какие растительные котлеты не только вкусные, но и безопасные

Роскачество провело комплексное исследование растительных котлет от девять брендов, проверив их по 460 параметрам, включая безопасность, качество и точность маркировки.

Лучший результат

Высокую оценку заслужили растительные котлеты Hi. Этот продукт полностью соответствует как обязательным, так и дополнительным требованиям Стандарта Роскачества, что позволяет производителю претендовать на получение российского Знака качества.

Важно отметить, что котлеты Hi имеют официальную веганскую сертификацию, подтверждающую отсутствие компонентов животного происхождения на всех этапах производства. Результаты проверки это подтверждают.

Спорные моменты

Котлеты пяти брендов — CreativePea, «НЕМЯСО», «Не Чикен», Awake Power и Vego — не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов в части маркировки и микробиологических показателей.

Товары Green Meat, Green Wise и «Горячая штучка» не достигли уровня опережающих требований Стандарта Роскачества.

Общая проблема рынка

Главная сложность для исследованных продуктов — отсутствие четкой идентификации по техническим регламентам и нехватка стандартов (ГОСТ) для данной категории.

Эксперты отметили юридическую коллизию: большинство растительных котлет не классифицируются как полуфабрикаты, вследствие чего для них практически отсутствуют обязательные требования по безопасности.

В ответ на это Роскачество разработало опережающий Стандарт, который в перспективе может стать основой для ГОСТа на растительные котлеты.

