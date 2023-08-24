«Чувствовала, что он там едет»: боец СВО погиб под Артемовском, чтобы искупить вину

Судьба выкидывает разные фокусы. Как говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Вот и добрейшему парню Станиславу Марченко не повезло связаться с плохими людьми, а потом пришлось искупить вину кровью на СВО.

Мать Стаса Марина вот уже несколько месяцев оплакивает сына. Он был старшим ребенком в семье и родился в Ижевске.

Ни одного плохого слова

Семья жила в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. У Марченко было двое детей: старший сын Стас и младшая дочка Полина. Все было хорошо то тех пор, пока Марина не поймала мужа на измене. Поле этого совместная жизнь уже не представлялась возможной.

«Нам пришлось развестись. Я детям о причине говорить тогда не стала. При разводе муж забрал сына, а мне оставил дочь. В итоге я растила Стаса только до его восьми лет», — вздыхает Марина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Марченко, ее сын был замечательным, очень добрым человеком. Мальчик прилежно учился в школе и был всегда справедливым. Любил играть в футбол.

«Никогда плохих слов от него не было слышно. Друзей у Стаса было мало, но все были верные. Он был не избалованный, закончил девятый класс и поступил в 31-е училище города Ижевска по направлению «нефтяное дело». А потом уже и армия», — пересказывает краткую жизнь сына женщина.

В армии Марченко попал в ракетно-космические войска, служил в гарнизоне космодрома «Плесецк».

Фото: [ из личного архива Марины Марченко ]

Плохая компания

После службы в ВС РФ Станислав вернулся домой, к своей бабушке. С ней он жил с седьмого класса. Немного поразмыслив над своей жизнью, парень решил подойти к маме для серьезного разговора. Он осмелился выяснить, почему же все-таки родители разошлись.

«Он пришел, и мы крепко обнялись, а потом долго сидели и пили чай. Он сказал: «Мама, какие у тебя блины вкусные!». Когда я рассказала правду про развод и пояснила, почему молчала раньше, Стас сказал: «Я тебя понимаю, мама. Я тебя прощаю, это ваша взрослая жизнь», — вспоминает те откровения мать.

По словам Марины, сын и правда ее понял и был счастливым, что все узнал.

«Он не был обижен нисколько, ему нравилось быть со мной. Ему нравилось приходить ко мне в гости, а я его спрашивала про дальнейшую жизнь. Он не собирался жениться: серьезной девушки у него не было. В Москве он с какой-то познакомился, но сказал, что она не для него, потому что любит выпить и покурить, а сам мой сын не из таких. Я ему говорила, что он найдет свою половинку», — отмечает Марченко.

Сын отвечал матери, что еще не готов к отношениям. И с женитьбой и правда не вышло. Вскоре жизнь Стаса пошла под откос. Друг, с которым тот учился в училище, подтянул его на продажу наркотиков через интернет-магазин. Вскоре парней накрыли, и в марте прошлого года состоялось последнее судебное заседание. Тогда же была последняя встреча сына и матери.

Фото: [ из личного архива Марины Марченко ]

Уехать, чтобы искупить вину

В прошлом году Марина хотела ехать к сыну в тюрьму, но колонию закрыли на карантин. По ее словам, никому ничего не сообщали, родные никаким образом не могли туда попасть.

«Их, наверное, готовили к отправке на СВО, потому и закрыли. Как мне сказали потом, все шли добровольно. Один из них Сергей, который вылетал вместе с моим сыном и вернулся через девять месяцев, сказал, что 100 человек вернулись живыми, 46 погибли и трое тяжело ранены, они стали инвалидами», — вздыхает Марченко.

Обо всем этом Марина тогда и не догадывалась. От сына поступил короткий звонок, где он сказал, что вернется через полгода и что он уже на Украине. Пообещал, что все будет хорошо.

«Звонок был в октябре. Я смотрела видео по интернету и чувствовала, что он там едет. Было очень плохое ощущение, тревога на душе, а еще беспокоили очень страшные сны. Я заранее чувствовала и искала фотографии Стаса среди умерших. И 12 ноября 2022 года сын погиб при взятии Бахмута», — утирает слезы мать.

Тело бойца доставили родным лишь в декабре и похоронили там, где он рос. С тех пор прошло уже десять месяцев. По признанию Марины, у нее такое чувство, что сын еще вернется. Материнское сердце отказывается принимать беду.

За участие в спецоперации Станислав награжден орденом Мужества посмертно.

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