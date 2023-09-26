Десантник, не успевший прыгнуть с парашютом: на СВО погиб последний сын жительницы Воронежа

Два ранения на передовой и гибель в тылу — судьбу бойца Артура Харисова трудно назвать простой. Но и его матери Наталье пришлось тяжело. Артур стал вторым сыном, которого она похоронила. Теперь у женщины не осталось детей.

Старший сын Натальи утонул, спасая в реке ребенка — из воды вытолкнул, а у самого не хватило дыхания. А младший, Артур, погиб на спецоперации.

Хоккеист и астроном

Артур Харисов родился 13-го апреля 2002 года в городе Россоши Воронежской области. Пошел в детский сад №13, где воспитатели быстро поняли, что имеют дело со смышленым мальчишкой. По словам мамы Натальи, хотя Артур был очень шебутной, он на каждом открытом занятии выручал воспитателей, поэтому ему многое прощали.

«Артурик любил свою воспитательницу Любовь Германовну и ласково называл ее «Гемоновна». В 2009 году он пошел в школу №5 в хоккейный класс. Ребята съездили даже на региональные соревнования в Старый Оскол. Правда, там им накостыляли, и они приехали очень расстроенные. Артура поставили вратарем, а натренировать забыли», — замечает мать Артура Наталья Степченко.

Как это часто бывает с хорошими начинаниями, после такого провала любовь к хоккею у мальчика быстро закончилась. Дошло до того, что Артур сказал, что перейдет в школу №9, потому что там учился его единственный друг Иван Матвиенко.

«Я была частым гостем у классного руководителя, ведь Артур был гиперактивным ребенком, ему нужно было что-то доказать. Но мой зайка очень любил астрономию. Много знал про черные дыры и созвездия. Даже занял первое место с учителем физики. Они вместе подготовили презентацию, отправили ее в Санкт-Петербург и были приятно удивлены, что Артурик победил», — говорит наша собеседница.

Фото: [ из личного архива Натальи Степченко ]

До седьмого класса Харисов активно участвовал в школьной жизни, каждую четверть получал грамоты от директора школы. А потом начался пресловутый переходный возраст.

«Сын стал вести себя так, будто он взрослый. Тогда я ему объяснила, что он себе сам готовит судьбу. Выяснилось, что он хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами. Артур хотел быть адвокатом, потому что язык у него был подвешен, но потом он вроде бы одумался», — вспоминает Степченко, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мечта стать юристом

Но после девятого класса Артур поехал в Воронеж и поступил в колледж при институте на специальность «юрист». Он получил среднее образование и сказал матери: «Отслужу в армии и поступлю на бюджет в институт на юриста». Но 22 ноября 2021 года Артуру пришла повестка из военкомата.

«Сын считал, что каждый уважающий себя мужчина должен быть в армии. Когда в распределительном центре Воронежа его взял офицер ВДВ, гордости его не было предела. Артура отправили в учебный центр в Омске», — отмечает Наталья.

Поначалу юноше не особенно нравилось: он думал, что новобранцев тут же будут тренировать и запускать в небо, чтобы прыгать с парашютом. Но первые месяцы солдаты ходили в наряды, убирали какие-то камни. Матери Харисов заявил: «Армия — это день сурка». Но в начале января уже задумался над тем, чтобы подписать контракт.

«Я ничего не советовала, говорю: «Решай сам». И он подал рапорт на контракт. Его стали больше задействовать в учебном процессе, но тут наступило 24 февраля, и сын так ни разу не прыгнул с парашютом. Он очень расстроился, а я была рада, потому что переживала. Вскоре ребят распределили по частям, и 18 марта 2022 года Артурика направили в псковскую 76-ю дивизию», — рассказывает мать бойца.

Фото: [ из личного архива Натальи Степченко ]

«Мамуля, я живой»

На новом месте десантник Харисов отметил свой последний день рождения — 20 лет. А 20 апреля солдат отправили под Изюм. С родными месяц не было связи, и это было самое тяжелое время в жизни Натальи, как ей тогда казалось. С телефоном женщина не расставалась ни на секунду. Наконец, 20 мая раздался звонок и прозвучали три заветных слова: «Мамуля, я живой». И Артур отключился.

«Эмоций этих не передать: всю ночь я не спала, и только утром услышала: «Мамочка, не переживай, но я ранен». Я не могла представить, что услышу такие слова от своего маленького мальчика! Его отправили в госпиталь города Стаханов. В том бою он потерял друга Антона Старосельцева, для него это был большой удар», — вздыхает наша собеседница.

Но через неделю Артура выписали, а вскоре было еще одно ранение. Вновь лечение в госпитале и без отдыха дома — снова на фронт. Правда, к лету Харисов оказался уже в тылу. В июле вместе с дюжиной офицеров он был в охранении штаба.

«Это было в 80 км от линии соприкосновения, кто бы мог подумать, что именно там Артурика настигнет гибель. И какая глупая смерть! Кто-то из «доброхотов» навел украинские «Хаймерсы»: четыре ракеты ударили по зданию, и Артурика вместе с 11-ю офицерами придавило плитой», — сокрушается Наталья.

Так женщина лишилась своего второго сына, и жизнь потеряла краски. Дома у Степченко свой мемориал: фотографии сыновей в рамочках, развешанные на стене.

Ранее мать другого бойца СВО выяснила, как тот попал на фронт.