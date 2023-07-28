«Дом признан аварийным»: многодетная семья не может переехать в новое жилье из-за судебных приставов

В редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня» обратилась волонтер Александра Половнева, про которую мы уже писали . Многодетная мать из Самары, старший сын которой сражается на СВО, находит силы и время помогать российским бойцам — шьет маскировочные костюмы. Однако у самой женщины большие проблемы.

У семьи долги по кредитам, и приставы наложили арест на их дом. Причем под него попали в том числе и доли маленьких детей, и доля соседей, с которыми у них общий земельный надел.

Оставили 15% от зарплаты

«С приставами у нас война не один год. У моего мужа есть бывшая жена, которая сказала, что он якобы не платил алименты, что неправда. Она обратилась к приставам, и те стали забирать у него из зарплаты 70% на одного ребенка», — поясняет Половнева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александра добавила, что ей пришлось подать в суд, чтобы и на ее пятерых детей тоже что-то оставалось из средств мужа. После этого бывшей жене стало отходить 20%, а 50% — нашей собеседнице.

«Но этого оказалось мало. Приставы стали снимать половину суммы от оставшихся 30% зарплаты в счет уплаты по кредитным долгам. Тогда мы обратились к депутату ГД Александру Хинштейну, и он помог нам сохранить хотя бы эти 30%. После этого приставы на нас разозлились», — продолжает Половнева.

Так как у семьи были долги по кредитам, приставы внесли обременение. Нынешнее жилье — дом-развалюха 25 кв.м. — и сотка земли куплены на материнский капитал.

«Когда нам недавно выделили сертификат на покупку жилья, мы хотели сделать отчуждение на детские доли и переоформить все на старшего сына. Но выяснили, что арестованы доли всех: и наши, и детей, и даже соседей, с которыми у нас общедолевая собственность — надел земли», — рассказывает Александра.

Фото: [ Александра Половнева ]

Попытки получить ответ

Половневы знают, что по закону обременение за кредиты не должно распространяться на доли несовершеннолетних, на старшего взрослого ребенка и тем более на соседей. Но взыскание действует.

«Мы с риелтором, который занимается нашими делами, съездили к приставам, принесли все документы и подали заявление. Мы попросили снять обременение со всех, кроме нас с мужем. Но сколько бы я ни звонила, по телефону мне отвечают: «Решение не принято». Скоро истекает срок ответа от них», — отмечает женщина.

Александра добавляет, что квартирный вопрос для семьи стоит очень остро, ведь их старенький дом уже признан аварийным и непригодным для проживания. А проблема с арестованными долями затягивает переезд.

Вместе с Александром Хиштейном семья дошла с проверками до прокуратуры Москвы. Но в последнее время к депутату обращаться перестали — неудобно. Да и ходила семья к нему уже после получения массы отписок от всех инстанций. Сейчас Половневы надеются на то, что смогут обжаловать решение судебных приставов об обременении на доли непричастных к долгам.

Кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский посоветовал Половневой дождаться официального ответа от приставов и с ним уже жаловаться дальше.

«Надо обратиться в прокуратуру с жалобой. В том числе и в Генеральную. Для этого нужен ответ от приставов, на каком основании арестовали доли, и его обжаловать», — советует адвокат.

Сегодня Александра выяснила, что на новый дом, который семья собирается получить, уже наложены ограничения. Интересно, что за это здание государство еще даже не уплатило деньги, а Половневы не получили документы на собственность.

Обременения так же, как и в предыдущем случае, легли и на доли родителей, и на доли пятерых несовершеннолетних детей.

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