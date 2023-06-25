«Душа все знает»: эзотерик рассказала, как понять, кем вы были в прошлой жизни

Люди, верящие в реинкарнацию, то есть перевоплощение души после смерти, зачастую хотят знать, кем они были в прошлой жизни.

Доверять себе

По словам эзотерика Марианны Абравитовой, узнать ответ на этот вопрос можно. Душа человека знает ответы на все интересующие вопросы, однако необходимо уметь ее внимательно слушать.

«Если мы себя слышим, если мы себе доверяем, то знаем о себе очень много чего. И об этом мире, о жизни, с кем нужно общаться, с кем нет, а также куда идти и чем заниматься. Душа всегда все знает, и она дает нам ответы на все наши вопросы. Другое дело, что мы себе не доверяем, не слышим себя», – заявила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многие люди, отметила собеседница, считают, что всего лишь надумали или нафантазировали себе какие-либо мысли.

«Если быть со своей душой на тонкой связи, если с собой дружить и доверять себе, то мы знаем ответ даже на такой глубинный вопрос о том, кем мы были в прошлой жизни», – пояснила Абравитова.

Часть души

Эзотерик отметила, что человека может сильно тянуть, например, в церковь. Если он не может оторвать глаз от службы священника, от монахов, или его тянет в святыню без особой причины, по словам эксперта, стоит задаться вопросом о природе подобной реакции.

«Возможно, это действительно часть вашей души. То, кем вы были раньше, имели отношение, например, к священнослужению. Может вы включаете телевизор, попадаете на какие-нибудь цыганские песни, танцы и в вас начинается некая вибрация, то есть вы понимаете, что не имеете никакого отношения к данной национальности в этой жизни, но у вас бегают мурашки», – добавила эзотерик.

В данном случае, по словам Абравитовой, человек может воспринимать чуждую для него энергию как родную.

«Если вы любитель истории средневековья, то есть не можете оторваться от фильмов или книг о замках, рыцарях, турнирах, значит ваша душа откликается на родное и знакомое. Также с музыкой и другими вещами: что-то нам нравится, а что-то нет. Это и есть ответы на вопросы», – подчеркнула эзотерик.

Вибрации на опыт прошлой жизни

Когда человека манят определенные сферы жизни, он не может на них спокойно реагировать, а душа вибрирует от этого, значит такой опыт в его жизни был.

«Вы либо реально были этими людьми, из этой сферы, либо имели какое-то отношение к этому. Например, индуизм вроде бы религия, которая относится только к Индии, но сколько по всему миру белых людей, которые становятся, например, кришнаитами. Это не потому, что их разум замутнили, а их душа так откликнулась на эту религию», – пояснила эзотерик.

Собеседница издания объяснила, что даже фундаментально генетически заложенные в человеке установки могут противоречить тому, к чему тянется душа.

«Такие люди могли раньше жить на территории Индии, были погружены в эту религию или были адептами этой религии. Мы, современные люди, просто привыкли, что все должно быть написано или мы должны это потрогать, увидеть своими глазами, но мир настолько многогранен. Ментальная и информационная части гораздо больше, чем мы с вами может представить», – подытожила Абравитова.

Ранее эзотерик рассказала, как трагичные события могут повлиять на свидетелей и их потомков.