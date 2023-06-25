«Вы обречены»: эзотерик рассказала, как трагичные события могут повлиять на свидетелей и их потомков

Оказаться в центре трагичных событий даже в роли свидетеля не только неприятно, но и может быть крайне опасно.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, как защитить себя от неприятностей, если оказался свидетелем страшных событий.

«Если вы оказались в такой ситуации, когда на ваших глазах происходит что-то действительно страшное, вы должны либо самостоятельно помочь людям, или вызвать какие-то службы, которые окажут помощь», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае, если вы не можете помочь, эзотерик посоветовала не становится «любопытным зевакой», потому как это имеет негативные последствия.

«С этого места лучше вообще уйти. Но, если вы не можете устоять против таких соблазнов, я бы сказала, что вы обречены. Как преступников тянет в места преступления, чтобы почувствовать это место и заново проиграть какой-то сценарий, так и потомков тех, кто попадает в такие трагичные ситуации, может тянуть в эти места, даже бессознательно», – пояснила эзотерик.

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