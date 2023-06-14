«Единственный согласился ехать»: мать солдата СВО рассказала, как он пожертвовал собой, чтобы спасти товарищей

Виталий Писарев наверняка знал, что бой с ВСУ в марте прошлого года будет для него последним. Он понимал, на что шел, когда выгнал водителя бронемашины и сел на его место. Шансы вернуться домой были минимальны, и все же он пошел на риск и выполнил свой долг.

Футболист, мечтающий о ВДВ

Виталий служил сержантом в гвардейской воздушно-десантной дивизии. Родился он в ПГТ Татищево Саратовской области. Как вспоминает мама Алена, в детстве ее сын был очень любознательным и подвижным ребенком.

«Уже с детского сада был ведущим всех праздников, активный и общительный, он имел много друзей. В школе Виталик с удовольствием учился, науки ему давались легко, закончил школу с серебряной медалью. Потом поступил в Саратовский государственный технический университет», — говорит Алена Геннадьевна корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Виталик с шести лет играл в футбол, и все летние каникулы проводил в лагерях со своей футбольной командой. Сначала играл за родной Татищевский район, потом за саратовский «Салют», за команду СГТУ и даже за московский клуб «Динамо-2» на чемпионате Европы по мини-футболу. Спортивные награды и разряды мама даже не берется перечислять — так много их было.

После института парня призвали на срочную службу, чему тот был очень рад. Ведь он всегда мечтал служить в ВДВ. Как отмечает Алена, ее сын говорил, что год службы — это слишком мало, ведь за это время ничего не успеешь понять. Он никогда не жаловался и всегда с улыбкой рассказывал про будни на службе.

«По окончании срочной службы Виталик заключил контракт и вернулся в родной поселок за своей девушкой, которая его ждала. Увез ее в Кострому, и там они поженились. В 2018 году у них родилась дочь Валерия. Вторую дочку сыну увидеть уже не пришлось», — вздыхает Писарева.

Фото: [ из личного архива семьи Писаревых ]

Героизм как осознанный выбор

Виталий дважды принимал участие в параде Победы на Красной площади в Москве: в 2016 и 2017 годах. Будучи контрактником, 28-летний Писарев отправился на СВО в должности заместителя командира взвода. Он управлял экипажем боевой машины десанта (БМД).

«14 марта 2022 года бойцы — на трех машинах и пешие — проходили через лес в Киевской области и попали в засаду. Сын дал команду водителю покинуть машину, а сам занял место стрелка-наводчика и отстреливался до последнего, пока его не подбили из танка», — отмечает наша собеседница.

По словам сослуживцев погибшего, Виталик повел себя героически: единственный согласился ехать в первой машине и везти всех. Солдаты отмечают, что он уже тогда понимал, что шансы спастись у него минимальные.

Гибель бойца официально подтвердили только в июле 2022 года, четыре месяца офицер числился пропавшим без вести.

Жизнь после смерти

Виталий обожал своих родителей и сестренку. Он заботился о своей семье и все свободное время проводил с близкими. Как говорит мама, сын всегда строил планы, любил мечтать и стремился всего добиться.

Фото: [ из личного архива семьи Писаревых ]

«Торопился жить и безумно любил свою дочку, Лера — его маленькая копия. Он очень хотел второго ребенка, настоял на ее рождении и выбрал имя: Вероника, «несущая победу». Но так и не увидел, как она появилась на свет. Это было в апреле, спустя месяц после гибели папы», — рассказывает Алена.

Одна из улиц поселка Татищево теперь носит имя Писарева Виталия Александровича. А в декабре в средней школе, где учился боец, открыли «Парту героя» в его честь.

«Виталик был самым лучшим товарищем, любящим и заботливым мужем, отцом, сыном и просто хорошим человеком. Он имел возможность выбирать, и он выбрал защищать Родину. За проявленные мужество и отвагу сына наградили орденом Мужества посмертно», — подчеркивает Писарева.

Ранее мы рассказывали, как другой погибший боец с детства мечтал стать военным.