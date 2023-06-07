Экстрасенс для передовой: известный медиум рассказала, как взаимодействует с участниками СВО

Неравнодушные жители России с самого начала спецоперации не упускают возможность любым способом помочь военнослужащим, защищающим интересы страны. В числе таких волонтеров есть и неординарные личности. Например, ясновидящая из Подмосковья.

Все началось с храма

Организаторы группы «Вежливые Люди, Сильные Духом – Идут по зову сердца» экстрасенс Инна Мишина и неравнодушный житель Белгородской области Сергей Никонов рассказали, как у них родилась идея создать сообщество по сбору помощи мобилизованным, как собранные товары первой необходимости передают солдатам и какие у проекта дальнейшие перспективы.

Сергей Никонов рассказал, что идея помогать мобилизованным пришла к нему при посещении Храма Сергия Радонежского в Белгородской области. Он увидел, как гражданские, в том числе маленькие дети и пожилые люди, оказывают посильную помощь мирным жителям и военным.

«Эти люди приносили в храм продукты питания, консервы, медикаменты и другие средства первой необходимости. Изначально группу помощи создал я лично. Позже ко мне присоединилась моя девушка Татьяна. Спустя время присоединилась и кума моей девушки Инна Мишина», – заявил Никонов.

По словам известного медиума, она помогала волонтерам собирать помощь и ранее. Однако не так давно у провидицы на СВО погиб кум Владимир Жильцов.

«Сергей предложил чем-то помочь нашим ребятам. Тогда мы приняли решение расширить группу помощи. Я собираю помощь в Москве и отправляю в Белгород, а Сергей распределяет груз», – пояснила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Никонов отметил, что название группы было придумано коллективно, так как среди участников нет неравнодушных и безразличных людей.

Фото: [ Из личного архива Инны Мишиной ]

Помогают со всей России

Основной целью группы, по словам Никонова, является всевозможная помочь солдатам как в зоне СВО, так и на территории пограничных областей. Ясновидящая отметила, что всеми отчетами и поставками занимается Сергей, а она занимается организационными делами и ведет группу в социальных сетях.

«Люди помогают со всей России: из Брянской области, Белгородской, Московской и со всех других. Больше всего помогает Брянская область», – поделилась ясновидящая.

Сергей уверен: успех группы заключается в том, что организаторы открыты и «прозрачны» перед людьми, которые оказывают помощь на безвозмездной основе.

«Собранный груз передается солдатам как путем отправки на личном транспорте, так и при помощи ребят, которые нас знают не первый день», – поделился Никонов.

Фото: [ Из личного архива Инны Мишиной ]

«Мирного неба над головой»

Инна и Сергей отметили, что в ближайших планах у них – быстро и своевременно оказать помощь мобилизованным. На сегодняшний день, по словам экстрасенса, поступает большое количество заявок на одежду.

«Иногда привозят солдат обожженных, раненых. Нужна одежда. Хозяйственные моменты тоже присутствуют. Поддержку оказывают все желающие, мы всегда рады помощи от всех людей», – поделилась Мишина.

Ясновидящая подчеркнула, что сама родилась в городе Шебекино Белгородской области. Как сообщают СМИ, во вторник 6 июня украинские войска обрушили на город 460 различных боеприпасов. Порядка 26 раз ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотников.

«Я не могу стоять в стороне или пройти мимо. Хочу пожелать всем мирного неба над головой, а нашим бойцам отваги и силы, чтобы смогли выстоять в это нелегкое время», – подытожила провидица.

Ранее экстрасенс получила звание сильнейшей провидицы России.