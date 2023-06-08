Без хаотичных движений: эксперт по выживанию рассказал, как спастись от акулы

Турист погиб от зубов акулы в Хургаде. Нападение произошло сегодня возле пляжа одного из египетских отелей «Dream Beach». Пугающими кадрами с места происшествия поделился SHOT . Предположительно, жертвой хищника стал гражданин России. Эта информация уточняется.

Мы надеемся, что никому эти рекомендации не пригодятся. Однако сезон отпусков скоро будет в самом разгаре. Поэтому эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал туристам, как вести себя при приближении акулы.

«Если человек, находясь в море, наблюдает приближающуюся акулу, надо постараться в первую очередь не делать резких движений. Это как с любым другим животным, которое может представлять угрозу. Надо постараться плавно плыть в сторону берега, не делая хаотичных движений, так как они воспринимаются акулами крайне агрессивно», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Макеев также подчеркнул, что акулы часто не нападают сразу, а делают несколько кругов вокруг добычи. Если человек видит, что нападение на него неизбежно, лучше побороть свой страх и попытаться атаковать — ударить животное по носу или камнем запустить в глаз. Есть вероятность, что акула отплывет. Но в некоторых случаях это может еще больше ее разозлить.

Зачастую нападению способствует наличие кровотечения из ран, даже самых мелких порезов о кораллы.

«Если человек знает, что там, где он купается, могут даже теоретически водиться акулы, лучше при наличии повреждений выйти из воды. Акулы очень чувствительны к подобному. Если вам очень хочется находиться в воде, то лучше оставаться на мелководье», — предупредил собеседник.

По словам эксперта, если человек после нападения акулы выбрался на сушу, нужно сразу же остановить кровотечение — наложить повязку и обратиться за медицинской помощью. В воде в раны может попасть серьезная инфекция.

Ранее мы писали, что акула убила человека рядом с египетским пляжем.