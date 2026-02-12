В Великобритании 12 мужчин обвиняются в непредумышленном убийстве футбольного болельщика Саймона Доббина, который получил тяжелые травмы после нападения и умер спустя пять лет. Об этом сообщает издание The Mirror .

Болельщик футбольного клуба Cambridge United подвергся жестокому нападению в марте 2015 года в Саутенде (Эссекс) после матча против команды Southend United. Драка вспыхнула возле паба Railway Tavern. В результате потасовки бывший военнослужащий ВВС Великобритании Доббин получил серьезное повреждение мозга.

До своей смерти в октябре 2020 года в возрасте 48 лет он находился под круглосуточной опекой дома. Доббин работал транспортным менеджером в топливной компании. У него остались жена и дочь, которые на протяжении многих лет ухаживали за ним после инцидента.

Все 12 обвиняемых должны предстать перед магистратским судом Колчестера 31 марта. Заместитель главного прокурора Ребекка Манди подтвердила решение о предъявлении обвинений после тщательного изучения материалов дела.

«Мы установили, что существует достаточное количество доказательств для предъявления обвинений 12 лицам в непредумышленном убийстве, и уголовное преследование отвечает общественным интересам», — заявила она.

В полиции Эссекса назвали предъявление обвинений важным этапом крайне сложного расследования, которое потребовало сотни часов работы следователей. Правоохранители также призвали общественность воздержаться от комментариев, чтобы обеспечить обвиняемым справедливое судебное разбирательство. Дело вызвало широкий общественный резонанс и вновь подняло вопрос о насилии, связанном с футбольными матчами.

