Герцогиня долгов: Сару Фергюсон из королевской семьи уличили в безумных тратах и получении денег от Эпштейна

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская и бывшая жена принца Эндрю, вновь оказалась в центре скандала из-за расточительных трат и многолетних связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. По данным The Daily Mail , после новых разоблачений она находится в ОАЭ и ищет финансовую помощь.

Историк Эндрю Лоуни в своей книге утверждает, что Эпштейн мог передать Фергюсон до £2 млн за годы их дружбы. Сама она признает получение лишь £15 тыс., называя иные суммы «огромным заблуждением». Сообщается, что финансист также помог оплатить около $60 тыс. ее долгов.

При этом герцогиня годами жила не по средствам, тратя огромные суммы на роскошь. Среди наиболее громких эпизодов — вечеринка с шампанским за £3 тыс. для 150 строителей и грузчиков при переезде, а также трата £25 тыс. всего за час в универмаге Bloomingdale’s.

Она снимала особняк с теннисным кортом и бассейном за £6 тыс. в месяц, платила £32 тыс. персоналу и держала штат из 17 сотрудников, включая дворецкого, личного помощника, садовников и даже работников, ухаживавших за собакой. По данным биографа, ее ежегодные расходы достигали £860 тыс. Фергюсон также проводила дорогостоящие отпуска, включая аренду роскошной виллы на юге Франции за £20 тыс. с прислугой и ежедневными поставками дорогого шампанского.

Скандал усилился после публикации переписки, где она обращается к Эпштейну как к «дорогому, потрясающему и особенному другу» и благодарит его «за то, что он стал братом, о котором она всегда мечтала».

Источник заявил, что маньяк-финансист использовал ее для укрепления связей с принцем Эндрю и королевской семьей. Представители Фергюсон утверждают, что она сама стала жертвой обмана и прекратила отношения с Эпштейном, узнав о серьезности обвинений против него.

