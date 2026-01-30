Слухи о скорой смерти Трампа взорвали сеть: политолог рассказал, кому это выгодно

Заявления о том, что президенту США Дональду Трампу осталось жить несколько месяцев, могут быть фейком. Об этом заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что Трампу осталось жить от двух до четырех месяцев. Он утверждает, что у американского лидера диагностирована лобно-височная деменция, при которой средняя продолжительность жизни составляет от 7 до 12 лет. По его словам, первые признаки заболевания проявились еще до победы Трампа на выборах в 2016 году, а президентская команда якобы скрывает эту информацию. Как отметил политолог Федоров, Трамп не производит впечатление больного человека.

«Все эти заявления могут быть просто фейком или внутриполитической подковерной борьбой. Поэтому надо действовать в рамках реальной политики: Трамп — президент США, и он даже не на коляске», — отметил эксперт.

Специалист напомнил, что в США был президент Франклин Рузвельт, который оказался прикованным к коляске из-за болезни.

«Но все равно с ним Иосиф Сталин договаривался, и он участвовал во всех международных организациях. Поэтому в данном случае я думаю, что не нужно слушать всяких физиотерапевтов, а подходить к вопросу с реальной трезвой позицией», — заключил Федоров.

