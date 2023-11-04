Гибель ребенка, самозванцы, проклятие Мнишек: историк раскрыл всю правду о том, как русский народ достиг единства

4 ноября Россия празднует День народного единства. Так же, как в советские времена в ноябре, только тремя днями позже, отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции.

До сих пор многие удивляются и задаются вопросами, что это за праздник, как он связан с историей страны и почему отмечается именно в этот день.

Так как свидетелей Смутного времени не осталось, только историки могут поведать о событиях глубокой старины и рассказать, что действительно происходило в начале XVII века, а что являлось более поздним фейком.

Смута была точно. Она ознаменовалась общегосударственным кризисом, стихийными бедствиями, многочисленными претендентами на московский престол, внешней интервенцией, войнами, восстаниями и общим династическим кризисом, едва не закончившимся развалом нашего государства.

В конце концов, поляки и прочие враги были изгнаны из нашего государства. Хотя и гораздо позже 1613 года, когда на престол вступила династия Романовых.

О мифах и правде того лихолетья рассказал Дмитрий Левчик — историк, профессор, автор нашумевшей книги «Настоящая история Смуты».

Отняли у коммунистов «священный» день

«В 90-е годы российские власти задумались над тем, чтобы десакрализировать 7 ноября, которое достаточно долго оставалось коммунистическим и оппозиционным, и начали кампанию в СМИ по критике этого праздника. В свое время я также присоединился к этой кампании, за что коммунисты меня сильно ругали», — рассказал Левчик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Суть его предложений заключалась в том, чтобы не отменять привычный праздник, а перенести дату празднования годовщины революции на какое-нибудь ближайшее по времени число и найти новый повод праздновать — отнять у коммунистов «священный» для них день.

Фото: [ Владимир Смирнов/ТАСС ]

4 ноября связали с освобождением Москвы от поляков в 1612 году. А еще с Днем иконы Казанской Богоматери, который и до этого широко отмечали в Российской империи. Хотя, как следует из летописей, конкретно 4 ноября 1612 года по старому стилю в Москве не произошло никаких значимых событий — Китай-город, а вовсе не всю Москву, освободили от поляков 1 ноября.

«И брали Кремль с иконой Владимирской Богоматери, а Казанская помогла при взятии Новодевичьего монастыря. Но именно Казанская была весьма чтима в семье князей Пожарских, и с 30-х годов XVII века царь Михаил Романов из уважения к князю Пожарскому, лидеру второго ополчения, настоял на общероссийском праздновании именно Казанской Богоматери», — продолжил профессор.

Фото: [ Социальные сети ]

Угличское дело

А привел Московию к трагическим событиям Смуты, как следует из учебников истории, династический кризис конца 16 века, когда официально пресекся род Рюриковичей.

Старший сын Ивана Грозного Федор Иванович умер бездетным, а младший царевич Дмитрий погиб в Угличе при таинственных обстоятельствах, которые все знают по трагедии Пушкина «Борис Годунов».

Пушкин однозначно обьявил Годунова заказчиком смерти малолетнего наследника. Согласно сюжету, это дало возможность самому Годунову впоследствии взойти на престол. Так был ли он виновен в смерти Дмитрия?

«Я считаю, что история убийства царевича, изложенная Пушкиным, являлась «черным пиаром» по заказу Николая Первого, которому нужно было идеализировать дальнейший приход к власти Романовых», — продолжил историк.

В 2020 была опубликована статья Дмитрия Левчика о так называемом «Угличском деле». В редакционном варианте она называлась цитатой из Пушкина: «И мальчики кровавые в глазах…».

«Думаю, что Лжедмитрий Второй был настоящим царевичем, спасшимся. С чего кто-то взял, что он вообще умер, что события в Угличе со страдающим от падучей болезни Дмитрием, который сам зарезал себя ножичком, как выяснили дознаватели Годунова, имели место быть? Так говорится в материалах Следственного дела о его смерти, которое якобы сохранилось. Лично меня удивляют те историки, которые всерьез считают эти материалы подлинными», — заявил собеседник издания.

Левчик объяснил, что царю Дмитрию, пришедшему в Москву с поляками, не нужны были бы материалы, которые доказывали бы его смерть в Угличе. Ведь это полностью опровергало его права на престол.

«Будь он настоящий или «лже», первое, что он должен был сделать — уничтожить все документы Угличского дела. Ибо если изложенное в них правда, то это — компромат на царя, а если неправда, то клевета на царя», — подчеркнул историк.

Фото: [ Социальные сети ]

Сколько было самозванцев?

«Ужасный век, ужасные сердца», — написал Александр Пушкин в еще одном своем произведении «Маленькие трагедии». И тут он был полностью прав.

Человек, назвавший себя спасшимся царевичем Дмитрием, как известно, опирался в своих правах на престол на поляков, который желали бы повелевать Москвой. Его женой стала дочь польского воеводы Марина Мнишек.

Кем был сам первый Лжедмитрий — до сих пор доподлинно неизвестно.

«Версия Пушкина о том, что это монах Гришка Отрепьев, мне кажется сомнительной», — предположил эксперт.

Царь Дмитрий, кем бы он на самом деле ни являлся, был убит в Москве в 1606 году. После, согласно учебникам, появился еще один Лжедмитрий Второй, который называл себя уже спасшимся царем Дмитрием, также жившим с прекрасной Мариной Мнишек. Второго Лжедмитрия убили в Калуге в 1610 году.

Трехлетнего сына Марины Мнишек, мальчика по имени Ивана Дмитриевича, повесили в Москве на Фроловских воротах. Не пожалели. Современники утверждали, что петля сразу не затянулась на шее ребенка, и он погиб от холода несколько часов спустя.

«В повести о Марине Мнишек я подробно описываю эту казнь. Я предполагаю, что это был не единственный сын Мнишек и не от Лжедмитрия Второго, как считается, а от Ивана Заруцкого, атамана Донских казаков. У Марины было несколько мужей и, скорее всего, другие ее дети могли выжить», — отметил историк.

Фото: [ Социальные сети ]

От Дмитрия Первого, считает эксперт, тоже мог спастись ребенок, и тоже Иван, которого поляки признавали как законного наследника престола. Во взрослом возрасте он даже приезжал в Москву, и с ним вел переговоры в 1645 году царь Михаил Романов, находясь уже на смертном одре. Предполагается, что речь шла о возможном регентстве.

«Как думаете, стал бы он разговаривать с сыном самозванца?» — задается вопросом историк.

Эксперт также добавил, что даже при дворе турецкого султана жил сын Марины Мнишек, которого султан также признавал за настоящего.

Всего Дмитрий Левчик называет как минимум 17 самозванцев, которые во время Смуты претендовали на русский престол. Он полагает, что большая часть из них не была обманщиками, а действительно имела отношение к Рюриковичам.

Победила Русская Православная Церковь

Как известно, в 1613 году после взятия Кремля ополчением на Земском Соборе избрали царя Михаила Романова.

Михаил был малообразован, и ему на тот момент исполнилось всего 16 лет. Но он являлся сыном боярина Федора Романова, позже ставшего Патриархом Филаретом. Именно того и можно считать истинным основателем династии, правившей Россией более трех веков — вплоть до 1917 года.

«Так что, можно сказать, что Смуту победила Русская Православная Церковь» , — уверен эксперт.

«Гордая полячка» и русская царица Марина Мнишек была убита в 1614 году в возрасте 25 лет. Говорят, что будучи при смерти она прокляла всех потомков Михаила и пообещала, что никто из них не будет счастлив, а последние Романовы умрут не своей смертью.

Верите этому или нет, но так оно и произошло — император Николай Второй был расстрелян с женой и детьми после большевистской революции.

Фото: [ Социальные сети ]

Когда же объединилась русская нация?

К 1612-1613 годам, утверждает историк, единства русской нации всерьез достигнуто не было. Молодой царь мало что контролировал из территорий. Избрали Михаила потому, что он был «никакой».

«Никому не мешал, но и не был серьезным претендентом. Конечно, были другие кандидаты: вполне достойный Трубецкой, Мстиславский, шведский королевич. Михаил Романов в списке лидеров «царской гонки» не значился. Но его буквально заставили признать ворвавшиеся на собор казаки второго ополчения», — отметил Левчик.

В 1613 году арестовали в Ярославле участников Земского Собора, провозгласившего нового правителя. Казань отделилась, юг занимали поляки армии Марины Мнишек, еще дальше были татары.

На Севере в Вологодчине подняли восстание бывшие участники первого ополчения, осаждавшие столицу. Казалось, Московии не выжить, и уж тем более не стать великой державой.

«Романовы выкрутились из этой Смуты своеобразным образом. Фактически они восстановили татаро-монгольское иго и платили дань крымским татарам, а те в свою очередь отдавали значительную часть турецкому султану. И вот как раз османы взамен нанесли удар по Польше. Поляки моментально подписали с нами перемирие. Хотя Михаила царем так и не признавали до 1632 года», — объяснил эксперт.

Тогда, можно сказать, при выборе между Западом и Востоком, поляками и османами, мы снова, как и во времена Александра Невского, выбрали Восток. Был ли этот выбор правильным? Что было бы с Россией, если бы история пошла другим путем?

В любом случае, платить эту дань, сохранившую страну, Россия перестала только в 1700 году по Константинопольскому договору, подписанному уже новым царем, внуком Михаила Романова — Петром Первый, ставшим правителем зарождающейся Российской Империи и первым императором.

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