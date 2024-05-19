Подмосковные спасатели обеспечили безопасность открытия театрального фестиваля «Мелиховская весна»
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники дежурного караула 311-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность открытия XXIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в подмосковном Чехове.
Заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин рассказал, что в задачу огнеборцев входило дежурство на мероприятии, в котором принимало участие большое количество людей.
Дежурный караул пожарных на автоцистерне находились в непосредственно близости к площадке, где проходило открытие фестиваля. В случае возникновения нештатных ситуаций специалисты были готовы к быстрому реагированию, которое, к счастью, не потребовалось.
«Мероприятие прошло в штатном режиме без происшествий, и поставленная перед работниками противопожарно-спасательной службы задача была выполнена в полном объеме»», — отметил Дмитрий Чебочкин.
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