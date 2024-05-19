Подмосковные спасатели обеспечили безопасность открытия театрального фестиваля «Мелиховская весна»

Заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин рассказал, что в задачу огнеборцев входило дежурство на мероприятии, в котором принимало участие большое количество людей.

Дежурный караул пожарных на автоцистерне находились в непосредственно близости к площадке, где проходило открытие фестиваля. В случае возникновения нештатных ситуаций специалисты были готовы к быстрому реагированию, которое, к счастью, не потребовалось.

«Мероприятие прошло в штатном режиме без происшествий, и поставленная перед работниками противопожарно-спасательной службы задача была выполнена в полном объеме»», — отметил Дмитрий Чебочкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководством силовых структур, в ходе которого он обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ.