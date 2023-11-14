Глава русско-узбекской семьи рассказал о службе в зоне СВО и поддержке близких

Спецоперация сплотила самых разных людей. Многие ушли на фронт добровольцами. О них заботятся в тылу: например, недавно в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области напомнили, что поддержку бойцам оказывают подмосковные волонтеры. Интересы России на передовой защищают люди разных национальностей, представители смешанных семей. Мы поговорили с бойцом из Наро-Фоминска Андреем Фетисовым. Его семья соединила два народа – русских и узбеков.

ПРОТИВНИК БИЛ ПО ЗАПРАВКАМ

Андрей Фетисов – специалист по кузовному ремонту автомобилей. Решение пойти на СВО принял осознанно, подписав контракт. В зоне СВО занимался доставкой топлива для военной техники. Участвовал в снабжении ГСМ военных, которые находились в Бахмуте.

«Противник в это время начал «работать» по топливу, стрелять по соответствующим целям. Тогда у нас придумали новую схему: мы стояли под Бахмутом и подвозили топливо только на определенное расстояние. Потом переливали в машины, которые уже развозили его по взводам», – вспоминает боец.

«Прилеты», кстати, были постоянные. «Хаймерсы» даже целенаправленно били по заправкам, бензовозам.

«За топливом мы ездили в Донецк, и там были обстрелы. Прямых столкновений у нас не было, но стрельбу мы слышали постоянно. Мы быстро привыкли, это стало восприниматься уже как что-то обыденное», – делится Фетисов.

ДРУЖБА ПОМОГАЕТ

Андрей признается, что в первые же две недели абсолютно свыкся с постоянным риском. Вспоминает, что некоторые рвались на фронт даже после тяжелых ранений. Например, один из сослуживцев стал заниматься подвозом ГСМ, вернувшись после лечения в госпитале.

«Ранение парень получил в тяжелом бою: противник пошел в «накат», ребята несколько дней отбивались. Снайпер сначала попал ему в ногу, потом целился в голову, но пуля прошла мимо виска. Затем его ранило в плечо, но не убило. И еще несколько дней он ждал, когда его смогут вывезти», – говорит Андрей Фетисов.

До этого раненый боец еще оказывал помощь своему командиру – перевязывал раны.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Сейчас Андрей находится дома. Вспоминает, что, когда вернулся с передовой, не сразу смог привыкнуть к тишине и отсутствию обстрелов. Это казалось чем-то необычным.

Кстати, семья Фетисовых – смешанная. Его супруга родом из Узбекистана. Вместе они воспитывают двоих детей, родной язык для которых – русский. Жена и ее родные во всем поддерживают Андрея. А он, в свою очередь, считает, что в мире все должны помогать друг другу, особенно когда речь идет о братских народах.

Кстати, тесть Андрея Фетисова – Ибрагим Худайбердиев, президент Всероссийского конгресса узбеков,узбекистанцев.

«Мы очень дружим, помогаем друг другу в работе. Когда я был в зоне СВО, родные меня очень поддерживали. Семья у нас дружная, кстати, каждое воскресенье мы собираемся с родственниками за столом с узбекским пловом и другими угощениями», – делится Фетисов.