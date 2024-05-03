Говорят, тогда конец: что случится на самом деле, если в Иерусалиме не сойдет Благодатный огонь

Завтра, 4 мая, делегация Фонда Андрея Первозванного по традиции доставит спецрейсом в Москву из Иерусалима Благодатный огонь. На фоне обострения ближневосточного конфликта Израиль обещал обезопасить российский борт.

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне Пасхи в храме Воскресения Христова, также известном как храм Гроба Господня в Иерусалиме. О том, что означает для христиан этот феномен и что будет, если огонь вдруг не сойдет, – в материале «Подмосковья сегодня».

Поездка – уже чудо

Удивляет не только факт схождения огня, но и его особенные свойства. Например, рассказывают, что в первые минуты огонь не обжигает и верующие спокойно «умываются» его пламенем.

«Схождение с неба пламени, происходящее в определенное время и в определенном месте, поистине изумляет нас», – в средние века написал в своем трактате персидский ученый Аль-Бируни.

В Москву, впервые после 1913 года, Благодатный огонь был организованно доставлен в 2003 году. Его привезли сотрудники Фонда Андрея Первозванного, которым руководил на тот момент глава РЖД Владимир Якунин. Они совершили поездку с миссионерской программой «Просите мира Иерусалиму», целью которой было объединение православных из разных стран.

В составе делегации была и журналист Виктория Медунина. Она поделилась с нами своими впечатлениями.

«Чудом было уже то, что эта поездка вообще состоялась. Я работала в Управлении общественных связей Фонда. Подготовка была сложной, требовалось решить множество протокольных вопросов. Учитывалось все, вплоть до мельчайших деталей – какие должны быть контейнеры, в которые поместят Благодатный огонь, ведь его нужно было перевозить в самолете», – рассказала паломница.

Огонь привезут в Москву

В самом храме, по ее словам, ощущения были просто невероятные: чувствовалась причастность к чему-то великому.

«Словно со всеми присутствующими ты находишься на новом ковчеге спасения. Растворяешься во множестве людей, но при этом понимаешь, что лично тебе довелось стать свидетелем чуда», – продолжает журналист.

Медунина говорит, что перед самым схождением огня воздух стал особенным, будто перед грозой. Начали мелькать какие-то всполохи, и все поняли, что скоро все случится.

Фото: [ unsplash.com ]

«В одном из окон появился луч, который двигался по всему храму. Мы замерли в ожидании», – вспоминает Медунина.

Кстати, на крыше храма в это время находился израильский спецназ, который следил за порядком, ведь людей собралось огромное количество.

После возвращения в Москву делегацию встречал лично патриарх Алексий II в храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда тоже привезет святыню в храм Христа Спасителя на патриаршее пасхальное богослужение. Зажженные от огня лампады заберут представители пятнадцати московских храмов.

Ждали слишком долго

Есть расхожее мнение, что в год, когда Благодатный огонь не сойдет, случится конец света. Однако представители церкви с этим не согласны. В Библии о конце света сказано, что «о часе том не знает никто, даже ангелы». То есть с Благодатным огнем это событие не связано.

Тем не менее в истории были случаи, когда огонь не сходил или его ждали слишком долго.

Фото: [ unsplash.com ]

«В первый раз такое случилось после раскола в Христианской церкви. Тогда Иерусалим был занят крестоносцами, в храм впустили только латинян, а восточных христиан – нет. Это было в Великую субботу 1101 года», – рассказал изданию «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

Второй раз чуда не случилось в 1578 году, когда армянские священники добились для себя «эксклюзивного» права получения Благодатного огня.

«Тогда огонь сошел лишь за пределами храма и по молитвам православных священников», – напомнил историк.

Рядом с группой православных треснула колонна, и огонь возник прямо из нее.

Еще один случай произошел в 1923 году, когда Иерусалимом управляли британцы. Тогда из храма выгнали арабскую молодежь за «плохое поведение»: танцы, песни, игру на бубнах. Иерусалимский патриарх молился целых два часа, но Благодатный огонь появился лишь тогда, когда верующих арабов пустили обратно.

«Сомнений в том, сойдет ли огонь, было много и во время пандемии, и в 2022 году, ведь мир переживал не лучшие времена. Слава Богу, опасения не сбылись», – напоминает эксперт.

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