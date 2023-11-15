«Грохот и затем автоматные очереди»: жители Котовска рассказали об атаке БПЛА на пороховой завод

Пороховой завод в Тамбовской области снова попытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Это как минимум второй прилет за последние дни. Хотя сами горожане рассказывают, что всего БПЛА было, скорее всего, три — грохотало трижды.

Следователи возбудили уголовное дело по статье теракт.

«Город оцеплен, на улице военные»

«Да, в субботу прилетело впервые. Сбили, БПЛА упал на территории завода. Взрыв слышали в южной части города. А потом было еще два, около шести утра и почти в семь, мы с женой услышали грохот и затем автоматные очереди», — дал комментарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» местный житель Сергей В. (имя изменено).

В результате падения последнего беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось локализовать и потушить.

По предварительной информации, работы в этом цеху не проводились. Пострадавших нет. Наш собеседник рассказал, что со вчерашнего дня город оцеплен, много военных на улицах.

Фото: [ freepik.com ]

Диверсанты в лесу — где еще?

Котовск окружен со всех сторон лесом. Сами местные предполагают, что диверсанты могут прятаться и запускать дроны именно оттуда — а откуда еще? Город был образован в начале Первой мировой войны как раз вокруг порохового завода. В годы ВОВ его разбомбили. На Старом кладбище, которое подступает вплотную к заводу, расположена братская могила погибшей в 1942 году рабочей смены.

«Тридцать молодых девчонок и женщин, они тогда трудились вместо мужчин, которые были на фронте. Никто и представить себе не мог, что наш завод снова подвергнется атаке», — заявил горожанин.

Предприятие никогда не было засекречено. Но в спокойное время там производили более популярную продукцию — известные всему миру куклы-неваляшки, 40 видов.

«Вы больше знаете, чем мы»

По словам Сергея, в городе люди в растерянности, так как почти никакой информации нет.

«Это вы больше знаете, чем мы. А нам что скажут, в то мы и верим, только сейчас ничего не говорят», — развел руками мужчина.

По его словам, в последние дни в городе плохо работает интернет и мобильные.

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