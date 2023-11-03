Хуже, чем серийные маньяки: стали известны причины жестокого приговора по делу о торговле детьми

Никулинский районный суд Москвы вынес решение по громкому уголовному делу о торговле младенцами, приговорив к длительному лишению свободы всех фигурантов, включая двух суррогатных матерей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Как считают юристы, приговор поражает своей суровостью: самой большой срок — 19,5 лет колонии — получил Владислав Мельников, руководитель юридической компании, которая обеспечивала сопровождение сделок по продаже детей. Врачи — репродуктологи, эмбриологи и акушер-гинеколог — получили от 16 до 17,5 лет колонии.

Двум суррогатным матерям, выносившим детей для иностранцев, дали самое мягкое наказание. Одной — 10,5 лет колонии с отсрочкой отбывания по достижении старшему ребенку возраста 14 лет, второй — 4 года лишения свободы.

С чем связаны столь суровые приговоры, ведь такие сроки в нашей стране дают даже не всем маньякам и убийцам?

Брошенные в Одинцово младенцы

Как известно, уголовное дело было возбуждено зимой 2020 года после того, как в одной из квартир в Одинцове были найдены несколько бесхозных младенцев, один из которых был мертв.

«Выяснилось, что это дети, которых заказали иностранцы по суррогатным программам. Но медицинские манипуляции были совершены со значительными нарушениями, не по стандарту Минздрава, например, биоматериалы сдавались не в России и диагноз бесплодия парам здесь тоже не ставился. Фактически мы имеем дело с торговлей людьми с отягчающими обстоятельствами — группа лиц по предварительному сговору продавала новорожденных младенцев, находящихся в беспомощном состоянии, сама эта статья УК как раз и предусматривает столь внушительные сроки», — в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал источник, близкий к следствию.

Все дети остались в России

Фото: [ freepik.com ]

Инсайдер отметил, что все дети, являющиеся потерпевшими по данному делу, в настоящий момент находятся в России. Несмотря на то, что генетические родители делают попытки их вернуть. Например, биологический отец двойняшек — мальчика и девочки — губернатор одной из филлипинских провинций Фреденил Кастро даже обращался в суд и лично к президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть ему детей, но так их и не получил. Сегодня они являются гражданами Российской Федерации.

Еще один фигурант данного дела, юрист Константин Свитнев, до сих пор находится в федеральном розыске, но общается через интернет с журналистами. Он считает, что дело было сфабриковано, никакого состава преступления здесь нет.

«Нужно отметить, что ни обвиняемыми, ни даже подозреваемыми по этому, одному из самых тяжких преступлений, супруги, якобы «купившие» своих собственных детей, никто из родителей, фигурирующих в материалах этого уголовного дела, не являются», — подчеркнул Свитнев.

Адвокаты подсудимых заявляют, что подадут апелляцию на данный приговор. Сейчас законом, который приняла Госдума в конце 2022 года, суррогатное материнство для иностранцев в РФ запрещено вообще.

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