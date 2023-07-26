«Им стреляли по ногам»: мать несколько месяцев не знала, что ее сына замучили и убили украинцы

Возможно, вы видели Игоря Румянцева из Смоленской области. Страшные кадры из Новой Каховки, где украинцы измываются над российскими военнопленными, облетели интернет вскоре после начала спецоперации. Именно из них мать узнала о гибели сына.

Игорь жил в городе Ельня и там же служил в воинской части по контракту. На днях, 30 июля, ему бы исполнилось 26 лет, и это уже второй день рождения, который мама Игоря отмечает без него.

В армию — от несчастной любви

Татьяна Румянцева вспоминает сына с большой теплотой. Отдельных фотографий в доме не найти: парень везде стоит в обнимку с сестрой Лизой.

«Сын у нас в городе с семи лет играл в футбол, был главным игроком ельнинской команды «Гвардеец». В честь Игоря на 9 Мая устраивали турнир. А с сестрой они были очень близки. Елизавета тоже учится в кадетском классе. Мечтала быть военным, как брат. Но теперь уже ее мнение изменилось», — говорит Татьяна журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Румянцевой, сын постоянно баловал сестренку, которая была младше на 10 лет. Как только получит зарплату — сразу куда-то ведет Лизу и все ей покупает. Позже сослуживец рассказывал, как Игорь сидел и мечтал, как, вернувшись с фронта, купит Лизе самый дорогой подарок, а мамуле поправит здоровье.

Общительный Игорь имел очень много друзей, везде ходил с шутками и прибаутками. Но в личной жизни ему не везло. У Румянцева была девушка, из-за которой он и ушел в армию.

«Сын полтора года отучился в смоленской физакадемии на лечебном факультете. Был массажистом. Но после несчастной любви решил взять академический отпуск и пойти в армию: «Хоть забуду ее». Но работы у нас нет, и пришлось идти дальше по контракту. А в вузе Игорь все равно восстановился, на начало СВО он учился на четвертом курсе», — отмечает Румянцева.

Фото: [ из личного архива семьи Румянцевых ]

Страшное видео

Игорь был на сессии, когда ему позвонил командир и сказал срочно прибыть в часть, иначе его признают дезертиром. Парню нравилось учиться, он очень переживал за экзамены, но все же бросил все и поехал своим ходом догонять сослуживцев.

Зайдя «за ленточку» среди первых в рядах инженерно-саперного взвода Игорь поддерживал связь с мамой. Примерно раз в неделю он ей звонил и рассказывал о своей жизни.

«Последний раз он набрал 23 марта и попросил у меня прощения. Сказал: «Попроси и у бати за меня прощения». Сын был сильно расстроен, даже не нашел, что мне сказать и положил трубку. Позже упокоился и перезвонил, а я говорила: «Сынок, к вам придут, вам помогут», — вспоминает Татьяна.

Но Игорю и его ребятам не помогли. Парень, который никогда не ходил на кладбище, потому что ему все время было всех жалко, насмотрелся на передовой многого. Он говорил, что днем летают коптеры, а ночью бомбят артиллерией.

«Когда он звонил, бойцы были в Малой Рогани под Харьковом. У Игоря был шанс выйти оттуда за полторы недели до этого, когда он выводил срочника. Но сын не стал уходить, остался, сказал: «Давай ты, а я потом догоню». Ребята потом писали Лизе, что ее брат — настоящий герой», — замечает наша собеседница.

А потом все увидели видео, где пленным ребятам из отряда Игоря простреливали ноги. На тот момент Татьяна искала сына уже четыре месяца. Женщина чувствовала, что что-то не так. Но на том ролике Румянцева не было. А спустя месяц ей позвонила жена одного бойца и скинула видео со словами: «Посмотри, вроде, это твой мальчик».

Фото: [ из личного архива семьи Румянцевых ]

Показания пленного командира

«И действительно: на кадрах стоит мой сын, живой, не раненый. Рядом — его командир и еще незнакомый парнишка. Все они попали в плен, и если эти ребята что-то говорят, то мой просто стоит. И через фоновую музыку я только слышу, как он сказал: «Я никого не убивал». Жила надежда, что сын в плену, но 28 июля мне принесли повестку», — вздыхает Татьяна.

По ДНК определили, что его нашли в Малой Рогани. Из тех троих, кто были на видео, выжил только командир. Он попал в плен, а когда вышел, пришел к Румянцевой.

«Он мне сказал, что сперва им выстрелили в ноги, а потом якобы повезли в Харьков. И там уже застрелили. Но в заключении стоит Малая Рогань, поэтому сомнения есть. А еще командир сказал, что очень гордится моим сыном», — добавляет Татьяна в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

О трудном детстве и гибели другого бойца, Ивана Савкина, читайте здесь.