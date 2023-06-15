«Я разревелась, а он просил не плакать»: мать «вагнеровца» рассказала о последнем разговоре с сыном

У Алены Мещеряковой из Свердловской области восемь детей. Много тягот выпало на долю женщины за ее жизнь: пожар в доме, борьба с соцзащитой за детей, онкология. Но все же главная трагедия для нее — гибель сына, Ивана Савкина, который героически проявил себя в Артемовске.

Мещерякова рассказала нам, каким был ее сын, как он отличился на СВО, как семья узнала о смерти героя и как его вспоминают сейчас.

Трудное детство и раннее взросление

К своим 25-ти годам Иван успел не единожды побывать в колонии. Родился он в городе Камышлове Свердловской области. Был вторым ребенком. Мама Алена устроилась работать в детский сад при ИК-45 младшим воспитателем, а Иван со старшей сестрой стали ходить в садик.

«В школе учился хорошо. Иван отлично бегал, всегда занимал первые места в районе и области. Вскоре родились младшие сестра и три братика. Он стал более ответственным, всегда со старшей сестрой помогали по хозяйству и с младшими. Я перешла работать станционным рабочим и открыла киоск смешанных товаров», — говорит Мещерякова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако после этого начались семейные ссоры, и родители Ивана расстались. Как отмечает Алена, через несколько дней после ухода мужа ее дом подожгли.

«Муж перед пожаром вывез весь свой скарб к матери. Слава Богу, все дети остались живы, хотя получили психологическую травму. Все вещи и наша часть дома сгорели. Остался только старенький микроавтобус. Иван стал главным мужчиной в доме», — подчеркивает наша собеседница.

Больше месяца Алена с шестью детьми прожила в пустующей соседской половине дома. Света не было, еду приходилось готовить на костре. Неравнодушные люди принесли вещи на первое время. На тот момент младшему сыну было полтора года. Киоск пришлось закрыть, ведь без электричества продукты начали портиться.

«Скотину кто-то отравил, осталась только лошадь. Потом начали приезжать из соцзащиты. Пришлось уехать к родителям. Хотели забрать детей, пока не будет собственного жилья и дети не будут устроены. Сколько штрафов выписывали! Но детей я категорически отказалась отдавать», — вспоминает Алена.

Фото: [ из личного архива Алены Мещеряковой ]

Взял вину на себя и поехал на СВО ради детей

За эти трудные годы Алене пришлось сменить много работ. Ребят, к счастью, оставили с ней. Мещерякова снова вышла замуж, и все дети считают отчима отцом. Прибавилось еще два сына. Иван тем временем завел плохую компанию, стал выпивать и курить. Получил первый срок еще в школе. Потом снова попал в колонию. В перерывах между отсидками Ваня успел жениться, увидеть рождение сына и зачать дочку.

После очередного срока будущий герой СВО устроился работать в автомойку. Но снова попал в колонию за то, что новый друг пригласил его отдохнуть в бане, а наутро стал требовать деньги за развлечения.

«Он устал от заключений: «Хочу, мама, свободы, домой хочу. Сына Богданчика на руках подержать». У меня же нашли раковую опухоль, начались метания по больницам. Сынок очень переживал. Наконец, смогли победить болезнь», — рассказывает Мещерякова.

Иван же стал говорить, что к нему приходили представители из ЧВК, потом приезжал сам владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин. Иван написал заявление о вступлении в ряды «Вагнера». Всей семьей пытались отговорить парня, говорит Алена, но он стал огорчаться и ворчал: «Если я так решил, значит, сделаю. Хочу начать все с чистого листа, с меня снимут судимости. Я многое переосмыслил, хочу, чтобы вы все мной гордились, а не говорили, что я пересидок. Заодно свою мечту исполню — буду служить».

Последний разговор и не выдержавшее сердце

Последний звонок от Ивана мать взяла 29 октября 2022 года. Тогда сын сказал, что их сейчас будут грузить.

«Я разревелась, а он просил не плакать. Сказал: «Вы будете гордиться мной, простите за все». В этот момент открылась дверь и слышно было: «На выход», — пересказывает последний разговор с сыном Алена.

Фото: [ из личного архива Алены Мещеряковой ]

Иван так и не набрал снова. Мать обзванивала госпитали, пыталась найти где угодно, но везде тишина. Антиспам, который она установила по совету сына, Алена в итоге сняла. По ее словам, тут же стали звонить с Украины, якобы Иван у них в плену, звонили гадалки, бабки, ведуньи. Все, кому не лень. И 26 ноября у Алены случился сердечный приступ. Муж запретил брать телефон.

«В день рождения 1 декабря я весь день проплакала, ждала звонка от Ивана, но первый раз за все время он не поздравил. Для него семья всегда была на первом месте. А в январе знакомая ездила в Москву за телом мужа и увидела там данные моего сына — он погиб. Оказалось, обо всем сообщили бывшему мужу, а нас не могли найти», — вздыхает Мещерякова.

Иван погиб 27 ноября при взятии Артемовска. С большим трудом Алена уговорила бывшего мужа и свекровь, с которыми не общалась 13 лет, похоронить Ивана рядом с родными. Больше отца и бабушку старшие дети не видели.

«Ваня будет жить вечно, в наших сердцах он живой, он наш герой! Богданчик и Эмилия будут гордиться, что у них такой отец», — с гордостью говорит мама бойца.

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