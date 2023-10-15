«Иногда путают с Русланой»: как сейчас живет первая в России девушка с именем Россияна

О жительнице Ленинградской области несколько лет писали газеты и снимали телепередачи. Она не обладает особыми талантами и не прославилась громкими делами. Дело в том, что она стала первой в нашей стране девушкой, носящей имя Россияна.

После того, как родители Россияны осмелились так назвать ребенка, некоторые семьи повторили их пример. Но все же питерская женщина остается самой первой.

Увековечить имя

Сестра Россияны Елена Моталкина помнит момент, когда вся семья собралась выбирать имя для младшей дочери.

«Это был поздний ребенок: у нас с ней разница в 20 лет. Родилась я, потом два брата и, наконец, на подходе была она. Мама должна была вот-вот родить, и мы сидели, обсуждали, как назовем. Мы хотели как-то увековечить ее имя. Я говорю: «Сейчас год мира, давайте назовем Мирой», а папа отвечает: «Год мира закончится, а имя останется». Подумали-подумали и решили в честь России назвать — Россияна Владимировна», — улыбается Елена.

Девочка росла и все больше любила свое необычное имя. По словам Россияны, даже в школе ее не дразнили из-за уникального имени, больше придирались к фамилии.

«Дразнили по фамилии: «Моталкина» можно по-всякому склонять. С именем вообще никогда не было проблем. Иногда только путают с Русланой, Руссианой и Росиной. Для близких я Рос, Рося, Рэся, Рэська», — делится обладательница редкого имени с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ребенок в честь деда и президента

Сейчас Россияне уже 37 лет, она вышла замуж и взяла фамилию Быкова. Начиная с доставки писем и газет, девушка доросла до высокой должности. Теперь она — начальник почтовой связи в деревне Ондрово Ленинградской области. Раньше наша героиня работала в страховой службе, и имя ей лишь приносило пользу: клиенты приходили посмотреть, что это за сотрудник с таким необычным именем.

Фото: [ из личного архива семьи. Россияна с мужем Николаем ]

Мужем Россияны стал сельский учитель истории и обществознания. В браке родились двое детей.

«Дочка у нее родилась на очень маленьком сроке, Россияна ее долго выхаживала. Прямо в больнице, пока младенец лежал в барокамере, родители решили ее покрестить. Это был как раз день святой Агафьи, но Агафьей они ее не стали называть. Выбрали похожее имя — Агата», — рассказывает Елена Моталкина.

Девочке сейчас уже 11 лет, и у нее есть младший брат Владимир, ему три года.

«Сына она назвала так, потому что у нас папа тоже Владимир. Мы смеемся: «Россияна названа в честь России, а сына назвала в честь президента». Россияна у нас такая труженица! У нее свой участок, где она любит возиться с растениями, изучает ландшафтный дизайн», — отмечает сестра.

Девушки очень гордятся своей большой семьей, которая живет в деревне Старые Низковицы Гатчинского района. Если посчитать всех сестер, братьев, детей и племянников, то выйдет полсотни человек.

«Они все сельские жители, работяги. И при всем при этом очень современные и адаптированные. У каждого построен дом. Да у нас просто клан! Полдеревни так и говорят — клан Моталкиных», — смеется Елена.

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