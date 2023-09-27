Уэст, Дизель и другие: звезды, которые сменили имя на другое

Иностранные знаменитости любят удивлять общественность: они выбирают яркие образы, делают дорогие и неожиданные покупки, а также заводят необычных домашних животных. Но некоторые из них совсем на другом уровне.

Рассказываем о звездах, которые сменили имя.

Фредди Меркьюри

Имя вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри уже долгие годы остается на слуху. Но только настоящие фанаты знают, что это сценический псевдоним. Настоящее имя певца — Фаррух Булсара.

Фото: [ Социальные сети ]

Именно так его назвали при рождении родители — уроженцы острова Занзибар парсийского происхождения. В Великобритании не все могли произнести необычное имя, поэтому будущую звезду называли Фредди, и имя закрепилось за ним на всю жизнь.

Вин Дизель

Американского актера, известного на весь мир по псевдониму Вин Дизель, на самом деле зовут Марк Синклер. А прозвище Дизель выбрал еще в подростковом возрасте.

Фото: [ Социальные сети ]

Вин — это сокращение от фамилии Винсент, которая принадлежала отчиму будущего артиста, а Дизель — кличка, которую ему дали сверстники за бурный нрав и неуемную энергию.

Канье Уэст

Пожалуй, самое необычное имя выбрал американский рэпер Канье Уэст. В 2018 году он стал называть себя Йе, а в 2021 году это имя стало официальным — именно так артиста зовут по документам.

Фото: [ Социальные сети ]

Такое имя рэпер выбрал из-за погружения в христианство. «Ye» — это самое частое обращение в Библии. В переводе оно означает «ты» или «вы». Тем самым рэпер подчеркивает, что его имя отражает все хорошее и плохое, что есть в этом мире.

Майли Сайрус

Мало кто знает, но настоящее имя знаменитой американской певицы Майли Сайрус — Дестини Хоуп Сайрус. А имя «Майли» она выбрала только в 2008 году.

Фото: [ Социальные сети ]

Дело в том, что Сайрус не любила свое настоящее имя, а все детство она откликалась на кличку «Смайли», то есть «Улыбашка» или «Улыбчивая». Свое новое имя она выбирала с оглядкой на старое прозвище.

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