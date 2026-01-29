Испеките колобок и угостите соседа в Антонов день: народные приметы на 30 января

Фото: [ Торговля караваями и хлебом на Сырном фестивале в Истре/Медиасток.рф ]

30 января в церковном календаре отмечается память Антона Чернозерского, святого, который был известен своей преданностью христианству. В этот день существовали определенные традиции и обычаи, которые соблюдали наши предки.

В этот день праздновали День Антона Перезимника — считалось, что именно с этого момента весна начинает просыпаться, и ее нужно поддержать. Люди пекли колобки, символизирующие солнце и тепло, которыми угощали соседей и нуждающихся.

Чем занимались 30 января

Люди не только стремились отогнать холод, но и защищались от злых сил. Жители деревень ходили по новым маршрутам, чтобы сбить с толку нечисть. У входа в дом развешивали обереги из высушенных трав. Для привлечения богатства старший член семьи закапывал монету под молодым деревом на участке.

Также уделяли время уборке: перебирали вещи, избавлялись от ненужного. Главной задачей было освободить пространство и душу от тяжести. Для успокоения духа многие посещали церковные службы утром или вечером.

К тому же завершали незаконченные с зимы дела, ведь считалось, что они мешают приходу весны. Это касалось и рукоделия, и ремесел.

Что нельзя делать 30 января

В этот день существовали строгие запреты, чтобы отогнать негатив и сохранить удачу:

Не рекомендовалось ругаться со старшими — ссоры могли затянуться до лета.

Не брали в руки острые предметы надолго; ножи и вилки после еды сразу прятали под ткань или в ящик.

Не отправлялись в дальние поездки — путь обещал трудности.

Запрещалось резать хлеб — считалось, что тепло задержится; мучные изделия ломали руками.

Нельзя было играть в снежки, строить снежные крепости и кататься с горок — такие забавы продлевали зиму.

Соблюдая эти традиции, наши предки стремились привлечь благополучие и ускорить приход весны.

Народные приметы погоды на 30 января

В Антонов день обращали внимание на природные знаки:

Облаков много — ожидаются снегопады.

Если кошка прячет нос в лапы — ждать похолодания.

Начавшийся снегопад — весна задержится.

Ясное небо — к морозам.

Луна плохо видна — скоро подует ветер.

