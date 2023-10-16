«Я лучше знаю, как нужно»: выяснилось, какое поведение родителя делает ребенка ленивым

Лень и потеря инициативы — серьезная проблема. Часто с ней сталкиваются во взрослой жизни, когда загруженный график отнимает все свободное время и силы. Но нередко с такой проблемой сталкиваются и дети, полные сил и энергии.

Психолог Надежда Нарутович рассказала, почему дети бывают ленивы, и какие ошибки родителей лишают ребенка инициативности. По ее мнению, причины лености бывают самыми разными.

Гиперопека

Одна из причин лени у ребенка кроется в излишнем и даже нездоровом внимании.

«Дети могут облениться, когда родители сильно опекают ребенка и много беспокоятся о нем. Они думают, что не делают ничего плохого, потому что окружают ребенка любовью. Но последствия такого поведения плачевны», — пояснила Нарутович в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, со временем родители привыкают к такому уровню опеки и превращают ее в контроль. А в итоге — делают за ребенка все, даже если он может и хочет справиться сам.

«В крайней форме это выражается во фразе родителя «Я лучше знаю, как нужно». Забота перерастает в подавление воли ребенка, из-за чего страдает самооценка. Из раза в раз ребенок получает отрицательный стимул: его действия не ценят, не рассматривают всерьез», — подчеркнула собеседница.

Видя, что все его решения отметаются, ребенок теряет инициативу. С точки зрения глубинной психологии, таким образом он избегает боли и разочарования в себе, пояснила специалист.

Равнодушие

Второй причина: холодное и равнодушное поведение родителя.

«Если родители отдалились и не интересуются эмоциональными потребностями ребенка, это тоже может повлиять негативно. В таких случаях родителей заботят только базовые нужды: питание, одежда, сон, детский сад», — описала ситуацию Нарутович.

По словам психолога, родитель думает, что справляется со своими обязанностями, потому что достаточно следит за жизнью ребенка. Но в то же время тот не получает одобрения своих действий и начинаний.

«Часто это выражается молчаливыми кивками головой или отстраненным «хмм». В крайних формах это перерастает в раздражительные фразы «Я занят(а)», «Поговорим потом», «Я устал(а) на работе, дай отдохнуть». Все общение сводится к совместному просмотру телевизора», — рассказала психолог.

Нарутович отметила, что исправить такое положение несложно. Спрашивайте у ребенка, что ему интересно, как он хочет провести вечер или куда бы хотел сходить на выходных. Постарайтесь понять, чего ему не хватает.

Личный пример

Третья проблема зависит напрямую от поведения родителя, потому что ребенок копирует его.

«Если вы воспитываете ребенка словами, нравоучениями, а не личным примером, у вас не получится долго мотивировать своих детей. Они видят, как вы на самом деле относитесь к вещам, о которых говорите», — объяснила специалист.

Из этого следует, что ленивые дети часто «отзеркаливают» поведение своих ленивых родителей. Это результат негативного личного примера.

«В первую очередь, замотивируйте самих себя на обучение, спорт, здоровое питание и чтение. Здесь все просто: если вы не показываете положительный пример, вы не решите проблему лености вашего ребенка», — предупредила Нарутович.

Внешняя мотивация

Последняя причина лени связана с предыдущей. Если дети отталкиваются от вашего поведения, это говорит о внешней мотивации.

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«Мы уже поняли, что подать пример важно. Но также следует убедиться, что ребенок не обленится вновь, если вы вдруг по каким-то причинам не покажете ему модель поведения. Его поведение не должно зависеть от вашего. Нужна внутренняя мотивация», — пояснила психолог.

Она отметила, что для этого не нужно быть требовательным. Но следует реже мотивировать ребенка с помощью любимых сладостей или игрушек.

«Вместо этого — искренне хвалите детей. Так они запоминают положительные эмоции и в следующий раз хотят сделать так же, повторить действие, которое вы одобрили. Даже если в следующий раз их не похвалят, они сами будут понимать, что сделали хорошее дело», — заключила собеседница.

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