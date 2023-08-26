«Я тебя люблю, но оттуда не вернусь»: сын предупредил мать, что погибнет на СВО

Обычный парень из Костромы Александр Семенов оказался среди тех, кто пожертвовал своей жизнью, защищая Родину. В свои 27 лет он стал настоящим героем — разведчиком, который в момент последнего боя прикрыл ребят и сам встал к орудию.

По словам мамы Александра Ирины, с детства ее сын был очень талантливым мальчиком. Он занимался вокалом, играл на гитаре, а в подростковом возрасте увлекался борьбой. Парень писал песни и исполнял их на студенческой сцене. Всегда у него было все быстро, бегом, и Ирина ловила себя на мысли, что сын торопится жить.

Понимающий сын

«За что бы он ни взялся, все у него получалось. Мне кажется, нет такого дела, которое он не мог бы сделать. Саша был моей надеждой и гордостью. А прежде всего другом: с ним можно было поговорить обо всем и доверить любую проблему, и он тоже доверял мне все свои переживания», — рассказывает о сыне Ирина.

Сашу с года воспитывал неродной папа. Когда в семье появился братик, Саша от «доброжелателей» узнал, что это не его отец.

«Помню, идем из садика, он спросил, почему ему так сказали. Я решила, что пришло время объяснить все сыну. Какое-то время мы шли молча, а потом он отрезал: «Все равно он мой папа!». С тех пор этой темы мы больше не касались», — вспоминает свои переживания Семенова.

С отцом у Саши всегда были настолько доверительные отношения, что только близкие люди знали о том, что папа не родной.

Фото: [ С братом Тимой. Из личного архива семьи Семеновых ]

«Бабуля, поздравляю!»

После окончания школы Саша поступил в костромской технологический техникум. А затем парень пошел на срочную службу. Он служил в 27-ой мотострелковой бригаде, был командиром отделения специалистов полевых кабельных линий связи. Стал «Отличником сухопутных войск». Вернувшись со срочной службы, Семенов поступил на контрактную службу в Костромской артполк.

«Санька практически ничего не рассказывал про службу. Также просил не сохранять переписку и фото, о чем я сейчас очень жалею. Я очень рада, что за свою короткую жизнь Саша успел жениться и 2019 году у них родился сын. Санька очень любил ребенка, просто не мог налюбоваться. Говорил: «Мам, посмотри, какой он красивый!» — замечает Ирина.

Когда Александр познакомился со своей будущей женой, то пришел к маме и рассказал о девушке, показал фото. Уже через неделю привел знакомиться. А когда они узнали, что будет малыш, сразу позвонил и заявил: «Бабуля, поздравляю!».

«Саша был самым лучшим отцом и мужем. Как в любой семье, были недопонимания, я всегда пыталась встать на сторону невестки. И старалась, чтобы они быстрее помирились», — улыбается Семенова.

Фото: [ из личного архива семьи Семеновых ]

«Я оттуда не вернусь»

Будучи военным, Александр уже в феврале отправился на Украину. Перед отъездом состоялся последний разговор Ирины с сыном. Прощались тяжело, ведь боец уже чувствовал скорую погибель.

«Он произнес: «Мамулечка, я тебя так сильно люблю! Только я оттуда не вернусь». Конечно, я принялась отговаривать сына ехать на СВО, но он сказал: «Мам, ну как ты себе это представляешь? Мои ребята там, а я здесь на диване просиживаю? Я так не могу». Мы вместе сидели, обнявшись, и плакали», — смахивает слезу наша собеседница.

Женщина поняла, что сыну бессмысленно что-то говорить, ведь он уже все решил. Тем не менее, Ирина винит себя, что не сумела повлиять на ситуацию.

«Возможно, у меня и вправду ничего бы не вышло, но я и не попробовала! Теперь живу с грузом на сердце. И на работу сына в последний раз я тоже сама отвезла», — казнит себя мать.

Ночами напролет Ирина плакала и молилась за сына. Она держала в голове, что молитва матери — самая сильная, она должна помочь. Но не вышло. Александр погиб под Киевом под обстрелом вражеских «Градов» в марте 2022 года.

В марте 2023 года в школе №8 города Костромы, где учился Семенов, была установлена мемориальная доска в его честь.

Ранее мы рассказывали, как погибший под Бахмутом сын пришел к матери во сне.