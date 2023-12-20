Сигналов было много, но он не верил: почему Сталин оказался не готов к войне с фашистами

В архивах ФСБ рассекретили шифрограмму 1941 года о скором начале войны с Германией. Сенсационный документ хранился 82 года и был опубликован на сайте Президентской библиотеки накануне Дня рождения органов безопасности России, который отмечается сегодня .

Это фотокопия телеграммы начальника Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову «об отзыве до 22 июня немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в ближайшие дни».

Предупреждали о нападении неоднократно

Из Ленинграда сообщение ушло в 20:10 21 июня, а расшифровано было в 21:30. До начала войны оставалось менее шести часов. Но и тут руководство страны не поверило, что нападение на СССР реально.

«Сталина неоднократно и со всех сторон предупреждали о неизбежной и скорой войне. В тот же вечер 21 июня реку Буг переплыл немецкий перебежчик Альфред Лисков. Его задержали пограничники. Он сообщил, что на рассвете солдаты Вермахта пересекут нашу границу», — прокомментировал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

Фото: [ Александр Капустянский/РИА Новости ]

Эксперт подчеркнул, что командиров подразделений Красной Армии (РККА) предупредили не верить никаким провокациям и не поддаваться на них.

«В бой большинство вступили только в 7:15 утра, через три часа после начала агрессии, когда фашисты уже вовсю бомбили Киев», — сокрушается специалист.

Почему же Сталин так безоговорочно и до последнего верил Гитлеру, а не разведчикам?

Война неизбежна — в 1943

«Да, знаменитый разведчик Рихард Зорге в радиосообщении, переданном радистом Максом Клаузеном, тоже предсказал точную дату нападения. А самая первая радиограмма пришла из Токио еще 18 ноября 1940-го», — продолжает собеседник.

Тем не менее Сталин отказывался верить очевидному: шифрограммам, объективному скоплению войск противника на границе, донесениям агентов.

«Сталин был убежден, что его союзник, а Гитлера после заключения Пакта Молотова-Риббентропа он считал именно таковым, не нарушит договоренности. Возможно, он его недооценил. Сам Сталин, полагаю, не напал бы первым. Хотя по некоторым источникам считается, что Сталин был готов к тому, что война начнется, но не ранее 1943 года», — резюмирует специалист.

Историк Томилин убежден, что это не последний сенсационный документ той эпохи и «архивы ФСБ скрывают много интересного, но не всему еще пришло время».

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