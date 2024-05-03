Как будто распятые: раскрыта природа странных кровотечений у католиков перед Пасхой

С празднованием Пасхи связано много различных традиций не только у православных. Например, католики верят в стигматы – чудесное появление кровавых ран на теле в местах «пяти ран Христа»: на запястьях обеих рук, ступнях и на боку. Такие повреждения действительно появляются у некоторых верующих в Страстную пятницу по католическому календарю.

С чем связано такое кровотечение и почему это не распространено у православных – в материале «Подмосковье сегодня».

Папа подтвердил

Доктор исторических наук, автор книг по истории религий Сергей Бычков говорит, что одно из самых известных и доказанных упоминаний о стигматах связано с именем святого Франциска Ассизского.

«Он жил на рубеже XII–XIII веков. Однажды ему было видение ангела, после чего на ступнях и ладонях открылись кровоточащие раны. Наличие этих следов удостоверил лично папа Александр IV», – рассказал «Подмосковье сегодня» Сергей Бычков.

С тех пор более трехсот христиан заявили о том, что тоже являются стигматиками. Шестьдесят из них католическая церковь признала святыми.

«Научного объяснения природы этого явления по-прежнему нет», – подчеркнул ученый.

У некоторых стигматиков раны кровят постоянно, у других – периодически или в важные даты, чаще всего на Страстную пятницу, в день распятия Христа.

Сильные переживания

Специалисты предполагают, что, если речь не идет об откровенном обмане или членовредительстве, стигматы могут быть связаны с самовнушением. Из-за него у фанатично верующих людей действительно могут открываться кровавые язвы.

«Католическая церковь однозначно признает существование стигматиков, так как они не противоречат давней католической традиции. У католиков накоплено достаточно серьезное количество исследований по этой теме. Православная церковь демонстрирует гораздо более скептическое отношение», – продолжает Бычков.

По словам эксперта, православные богословы либо сомневаются, либо вообще не берутся оценивать подобные случаи.

Фото: [ unsplash.com ]

Кровавые слезы

С развитием науки и, главное, технических средств, позволяющих запечатлеть момент появления ран, стигматиков стало гораздо меньше. В XX веке было всего несколько таких людей. Среди них – монах Пий из Италии. В 1918 году во время мессы он вошел в транс и на его теле проступили кровавые раны. Ватикан признал божественное происхождение стигматов монаха через несколько лет, после ряда опытов, доказавших, что монах не притворяется.

Еще один относительно недавний пример – крестьянка Тереза Нойман из Германии, которая умерла 50 лет назад. Первые стигматы появились у женщины в Страстную пятницу перед Пасхой 1926 года. За ней установили постоянное наблюдение врачей из психиатрической больницы, у которых ее история вызвала большие сомнения. Дело в том, что начала кровотечения они так и не застали. Зато, как только наблюдатель выходил из комнаты, из глаз женщины начинали течь кровавые слезы.

Прятался под татуировками

Единственный из ныне живущих православных стигматиков живет в Грузии. Его зовут Торнике Джгерная. Он стал известным в 14 лет, а когда ему было 29, несколько лет назад, с ним удалось пообщаться корреспонденту «Подмосковье сегодня».

Своей особенности Торнике явно стеснялся. Его руки покрывали многочисленные татуировки, за которыми он прятал раны. Кровотечение у него всегда начиналось за три дня до православной Пасхи. Мужчина прошел много медицинских обследований, но ни одно из них не доказало, что он сам наносил себе повреждения.

«В 14 лет я встретился с патриархом Грузии Ильей Вторым. Патриарх объяснил мне, что этот дар может иметь и доброе, и злое начало. Которое из них я выберу, зависит только от меня», – рассказывал Торнике.

Он получил образование теолога, а затем стал ювелиром и делал золотые кресты.

«Я понимал, что все ждут, что я навсегда уйду в монастырь и посвящу себя Богу», – признавался Торнике.

Когда Торнике исполнилось 33 – возраст Христа, он ушел из соцсетей и порвал со многими знакомыми. Возможно, он все-таки стал монахом.

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