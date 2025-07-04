В Краснодаре произошел взрыв на территории КубГТУ

На территории Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) произошел взрыв, сообщил SHOT. По предварительным данным, взорвался автомобиль, припаркованный на территории вуза. В результате происшествия пострадавших не зафиксировано.

Причиной взрыва, вероятно, стала разгерметизация газового баллона, установленного в автомобиле. В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств инцидента.

2 июля стало известно о пожаре, произошедшем в центре Москвы. Там загорелись два автомобиля, в одном из которых находился 80-летний ветеран КГБ СССР.

Возгорание началось в дворе жилого комплекса — из-под капота автомобиля сначала шел дым, а вскоре машина вспыхнула полностью. Пламя быстро распространилось и на соседнее транспортное средство, припаркованное рядом.

Ранее сообщалось, что в Риме произошел мощный взрыв на заправке. Отмечалось, что в результате инцидента пострадали 40 человек.