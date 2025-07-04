Кадыров ответил на слухи о своей смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти, отметив, что его недоброжелатели этого не дождутся. Об этом он заявил на совещании с членами правительства республики. Видео опубликовано в телеграм-канале главы региона.

Слухи о болезни или смерти Кадырова регулярно распространяются украинскими СМИ или СМИ-иноагентах с целью дестабилизировать обстановку в России. В мае Кадыров уже отвечал на подобного рода информацию, назвав тех, кто ее распространяет «мышами», прячущимися за границей.

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи: мы живы… Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что отсутствие его на совещаниях лишь означает, что система в России и в Чечне хороша поставлена, поэтому необходимости постоянно участвовать в них или даже проводить отсутствует.

«По их мнению, если человек не идет на совещание, он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь»», — добавил глава Чечни.

Ранее сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку чеченского народа.