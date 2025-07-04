Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

Главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом сообщил Mash. В ближайшее время его намерены депортировать в Азербайджан.

Ибрагимов является руководителем региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья. Накануне он был задержан за нарушение правил пребывания в России.

Отмечается, что в интервью журналистам Ибрагимов сообщил, что прокомментирует эту ситуацию уже после возвращения в Баку.

Ранее полиция в Москве задержала вора в законе Вагифа Сулейманова. Сообщалось, что мужчину доставили в миграционный центр Сахарово, где он проведет три месяца. Затем его депортируют в Азербайджан.

Накануне в Омске задержали другого вора в законе — выходца из Азербайджана Заура Шипилова. Ему вменили статью об организации преступного сообщества или участие в нем.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов призвал «тряхнуть» кишащие диаспорами рынки «Садовод» и «Фуд Сити» в Москве.