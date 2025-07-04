СК взялся за расследование кровавого инцидента с пенсионеркой в автобусе

В Новокузнецке разбираются в обстоятельствах происшествия с пенсионеркой, получившей травму в автобусе. Об этом пишет VSE42.Ru .

По предварительным данным, на голову женщины упала металлическая деталь, вероятно, открепленная крышка внутренней конструкции транспортного средства. Очевидцы сообщают, что у пострадавшей было кровотечение, после чего ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Следователи начали проверку по факту возможного нарушения требований безопасности при оказании транспортных услуг. Статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, если будет доказана вина перевозчика или ответственных за техническое состояние автобуса. Прокуратура Кемеровской области также подключилась к проверке.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии пожилая женщина вызвала полицию к соседу, перепутав его петрушку с коноплей.