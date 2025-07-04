В подмосковном Воскресенске снесли полуразрушенный жилой дом

В поселке городского типа имени Цюрупы городского округа Воскресенск на улице Октябрьской снесли аварийный многоквартирный дом № 33, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажного деревянного здания составляла 80 кв. м, оно получило серьезные повреждения в результате пожара и стало опасным для эксплуатации. После расселения жильцов из четырех квартир дом признали аварийным и включили в перечень для ликвидации.

Демонтаж провели в июне 2025 года, участок освободили от аварийного строения и строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании освобожденной территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.