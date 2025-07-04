Лавров анонсировал прямые рейсы в Саудовскую Аравию: куда еще россияне могут полететь без пересадок

В пятницу, 4 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь. Сейчас прямые рейсы из России отправляются более чем в 30 стран мира. В каких из них россиянам по-прежнему не нужна виза, где требуется электронное разрешение, а где придется оформлять визу заранее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Въезд по внутреннему паспорту

Согласно действующему законодательству РФ и международным соглашениям, граждане России могут въезжать на эти территории просто по внутреннему паспорту РФ — без загранпаспорта:

Белоруссия — действует единое миграционное пространство, границы открыты, въезд по внутреннему паспорту;

Абхазия — въезд разрешен по внутреннему паспорту, регулярные рейсы Москва — Сухум с 2025 года;

Южная Осетия — въезд по внутреннему паспорту;

Казахстан — срок безвизового пребывания до 90 дней;

Киргизия — срок безвизового пребывания до 180 дней.

Безвизовые страны с прямыми рейсами

К числу стран, куда россияне могут въехать без визы на определенный срок, но с загранпаспортом, относятся:

Турция — безвизовый въезд на срок до 60 дней;

Вьетнам — безвизовый въезд на срок до 45 дней;

Объединенные Арабские Эмираты — безвизовый въезд до 90 дней;

Сербия — безвизовый режим на срок до 90 дней;

Армения — безвизовый режим на срок до 180 дней;

Азербайджан — безвизовый режим на срок до 90 дней;

Куба — безвизовый въезд на срок до 90 дней;

Мальдивы — безвизовый въезд на срок до 90 дней;

Сейшелы — безвизовый въезд на срок до 30 дней;

Таджикистан — безвизовый режим на срок до 90 дней;

Грузия — безвизовый въезд на срок до 90 дней;

Монголия — безвизовый въезд на срок до 30 дней;

Таиланд — безвизовый режим на срок до 60 дней;

Израиль — безвизовый въезд на срок до 90 дней;

Марокко — безвизовый въезд на срок до 90 дней;

Мьянма — безвизовый въезд на срок до 30 дней.

Фото: [ istockphoto.com ]

Страны с визой

Визу необходимо оформлять для посещения следующих стран, куда Россия выполняет прямые рейсы:

Китай — виза, электронное разрешение не всегда принимается, есть исключения: безвизовый въезд разрешен в Гонконг (до 14 дней), Макао (до 30 дней) и на остров Хайнань;

Индия — виза обязательна, включая электронную визу, выдается на 30 дней;

Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар — визы обязательны на 90 дней;

Оман — виза обязательна, включая электронную визу, выдается на 30 дней;

Бахрейн — виза обязательна, включая электронную визу, выдается на 30 дней;

Египет — оформляется либо виза по прибытию, либо заранее на 30 дней;

Шри-Ланка — виза обязательна, выдается на 30 дней;

Алжир — виза требуется, туристическая — до 30 дней;

Индонезия — виза требуется, для туристов ее срок действия — 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней;

Туркмения — виза требуется, предоставляется на 60 дней;

Эфиопия — виза требуется, предоставляется на 90 дней.

Куда россияне смогут улететь в 2026 году

В феврале 2025 года в Эр-Рияде прошли переговоры между авиационными властями России и Саудовской Аравии. Одним из главных вопросов стало открытие прямых рейсов между странами. Саудовская сторона выразила заинтересованность в увеличении турпотока, в том числе за счет религиозного паломничества. 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь.

Кроме того, могут возобновиться прямые рейсы из Москвы в Доминиканскую Республику. По информации на июнь 2025 года, Россия готова к возобновлению прямых перелетов в Доминиканскую Республику, первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне. Переговоры о запуске прямых регулярных и чартерных рейсов провел заместитель министра транспорта Владимир Потешкин с партнерами из Доминиканы.

Ранее стало известно, безопасно ли лететь в Баку на фоне накала отношений с Москвой.