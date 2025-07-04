Лавров анонсировал прямые рейсы в Саудовскую Аравию: куда еще россияне могут полететь без пересадок
Фото: [istockphoto.com]
В пятницу, 4 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь. Сейчас прямые рейсы из России отправляются более чем в 30 стран мира. В каких из них россиянам по-прежнему не нужна виза, где требуется электронное разрешение, а где придется оформлять визу заранее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Въезд по внутреннему паспорту
Согласно действующему законодательству РФ и международным соглашениям, граждане России могут въезжать на эти территории просто по внутреннему паспорту РФ — без загранпаспорта:
- Белоруссия — действует единое миграционное пространство, границы открыты, въезд по внутреннему паспорту;
- Абхазия — въезд разрешен по внутреннему паспорту, регулярные рейсы Москва — Сухум с 2025 года;
- Южная Осетия — въезд по внутреннему паспорту;
- Казахстан — срок безвизового пребывания до 90 дней;
- Киргизия — срок безвизового пребывания до 180 дней.
Безвизовые страны с прямыми рейсами
К числу стран, куда россияне могут въехать без визы на определенный срок, но с загранпаспортом, относятся:
- Турция — безвизовый въезд на срок до 60 дней;
- Вьетнам — безвизовый въезд на срок до 45 дней;
- Объединенные Арабские Эмираты — безвизовый въезд до 90 дней;
- Сербия — безвизовый режим на срок до 90 дней;
- Армения — безвизовый режим на срок до 180 дней;
- Азербайджан — безвизовый режим на срок до 90 дней;
- Куба — безвизовый въезд на срок до 90 дней;
- Мальдивы — безвизовый въезд на срок до 90 дней;
- Сейшелы — безвизовый въезд на срок до 30 дней;
- Таджикистан — безвизовый режим на срок до 90 дней;
- Грузия — безвизовый въезд на срок до 90 дней;
- Монголия — безвизовый въезд на срок до 30 дней;
- Таиланд — безвизовый режим на срок до 60 дней;
- Израиль — безвизовый въезд на срок до 90 дней;
- Марокко — безвизовый въезд на срок до 90 дней;
- Мьянма — безвизовый въезд на срок до 30 дней.
Фото: [istockphoto.com]
Страны с визой
Визу необходимо оформлять для посещения следующих стран, куда Россия выполняет прямые рейсы:
- Китай — виза, электронное разрешение не всегда принимается, есть исключения: безвизовый въезд разрешен в Гонконг (до 14 дней), Макао (до 30 дней) и на остров Хайнань;
- Индия — виза обязательна, включая электронную визу, выдается на 30 дней;
- Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар — визы обязательны на 90 дней;
- Оман — виза обязательна, включая электронную визу, выдается на 30 дней;
- Бахрейн — виза обязательна, включая электронную визу, выдается на 30 дней;
- Египет — оформляется либо виза по прибытию, либо заранее на 30 дней;
- Шри-Ланка — виза обязательна, выдается на 30 дней;
- Алжир — виза требуется, туристическая — до 30 дней;
- Индонезия — виза требуется, для туристов ее срок действия — 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней;
- Туркмения — виза требуется, предоставляется на 60 дней;
- Эфиопия — виза требуется, предоставляется на 90 дней.
Куда россияне смогут улететь в 2026 году
В феврале 2025 года в Эр-Рияде прошли переговоры между авиационными властями России и Саудовской Аравии. Одним из главных вопросов стало открытие прямых рейсов между странами. Саудовская сторона выразила заинтересованность в увеличении турпотока, в том числе за счет религиозного паломничества. 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь.
Кроме того, могут возобновиться прямые рейсы из Москвы в Доминиканскую Республику. По информации на июнь 2025 года, Россия готова к возобновлению прямых перелетов в Доминиканскую Республику, первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне. Переговоры о запуске прямых регулярных и чартерных рейсов провел заместитель министра транспорта Владимир Потешкин с партнерами из Доминиканы.
Ранее стало известно, безопасно ли лететь в Баку на фоне накала отношений с Москвой.