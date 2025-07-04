В Омске после падения балкона едва не погибла женщина

В Омске во время урагана балкон рухнул на местную жительницу, которая выходила из отделения банка. Видеокадры случившегося опубликовал телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Герцена. На кадрах видно, как женщину, стоящую на крыльце, сносит рухнувший с восьмого этажа балкон из кирпичного блока. К счастью, местная жительница не получила серьезных травм, и ее жизни ничего не угрожает.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест предупредил, что в течение дня в городе ожидается усиление ветра до 33 метров в секунду. Метеорологи посоветовали горожанам соблюдать меры предосторожности, оставаясь дома и ограничивая перемещение по улицам. Городские службы проводят работы по устранению последствий стихии и восстановлению поврежденных элементов зданий.

Ранее интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказало о последствиях исторического наводнения в Санкт-Петербурге.