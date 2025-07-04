Здание МИД Польши в Киеве оказалось повреждено из-за атаки

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что в Киеве якобы получило повреждение здание консульского отдела посольства в результате нанесенных по украинской столице ударов.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Сикорского, здание получило повреждения якобы в результате атаки по украинской столице. Политик заявил, что он уже общался с послом Петром Лукасевичем, в результате инцидента пострадавших нет, «все живы и здоровы». Сикорский добавил, что Украине «срочно нужны средства ПВО».

При этом, каких-либо доказательств произошедшему инциденту он не привел. Также ранее вечером четверга стало известно о том, что в Киеве прогремела серия взрывов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дуда объявил 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны